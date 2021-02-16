فيديو لقاء الخميسي تغني لفيروز وفضل شاكر ومحمد منير وتهاجم منتقديها

لقاء الخميسي أحيت أول حفل غنائي لها في ساقية الصاوي بمصر بعد فترة طويلة من إعلانها عن استعدادها لإحياء حفلات غنائية، وكشفت الفنانة المصرية في لقاء مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي" عن أهم المواقف التي تعرضت لها منذ إعلانها عن بداية تجربتها مع الغناء.

لقاء الخميسي تواجه منتقدي غنائها في أول حفل لها

لقاء الخميسي تحدثت لبرنامج "ذا انسايدر بالعربي" عن حالة الهجوم التي واجهتها بعدما أعلنت عن تفكيرها في الغناء والمشاركة في إحياء حفلات غنائية، حيث أوضحت أن هناك تيار هاجمها من أجل النيل من عزيمتها وحلمها في الغناء حيث وصفت هؤلاء بمن "يبخ السموم" حسب وصفها، كما أكدت أنها أصرت على السير في خطواتها وعدم التوقف والتأثر بحملات الهجوم عليها، وأن هناك من ساندها في ذلك فقالت لقاء الخميسي: "تعرضت لهجوم من البعض الذين اعتبرهم يبخون السموم بعدما أعلنت عن حلمي بالغناء الذي أحبه، وعلى الرغم أن هناك من يساندني ويدعمني لكن اعداد الذين يهاجمون أكبر، وللأسف شعرت بحالة من التوتر بسبب هذا الهجوم، لكن بمساندة من حولي استطعت أن انجح في أول حفل لي، والقادم أفضل".

لقاء الخميسي تغني لفيروز ومروان خوري في حفلها الجديد

لقاء الخميسي قدمت في حفلها الأول مجموعة من الأغاني لكبار نجوم الغناء في العالم العربي منهم الفنانة الكبيرة فيروز والتي غنت لها أغنية " نحنا والقمر جيران"، و"نسم علينا الهواء"، كما قدمت كذلك أكثر من أغنية لكل من الفنان محمد منير، وفضل شاكر، ومروان خوري، لقاء الخميسي أكدت كذلك في تصريحاتها لبرنامج "ذا انسايدر بالعربي" عن حلمها بتقديم أدوار تجمع بين التمثيل والغناء، كما أوضحت أن الممثل يجب أن يكون قادرا على تقديم كافة أنواع الأدوار التي تقدم إليه، كما كان في الماضي فقالت: "الممثل يقدم كل ما هو مطلوب منه من تمثيل ورقص وغناء، وأتمنى أن أجد دورا استطيع من خلاله تقديم أعمال غنائية، وهذا ما كان يحدث في الماضي حيث كان يقدم النجوم أدوارا تجمع التمثيل والغناء، والاستعراض".

"مفيش مستحيل" أول أغاني لقاء الخميسي

لقاء الخميسي قد نشرت خلال الفترة الماضية فيديو عبر حسابها على "فيس بوك" ترد فيه على حملات الهجوم عليها بعدما تم الإعلان عن إحياء أول حفل غنائي لها، وأكدت أن الفنان من الممكن أن يمتلك عدة مواهب، وأن هناك العديد من الممثلين الذين قاموا بأداء أغاني في الأفلام وخارجها، مؤكدة انها تعتبر نفسها مغنية جيدة ومؤدية، وكانت الفنانة لقاء الخميسي قد أعلنت في نهاية عام 2019 عن تحضيرها لإحياء حفلات غنائية لها، كما قامت بغناء "مفيش مستحيل" وهي الأغنية الخاصة بفيلم "الفارس والأميرة" والذي عرض لأول مرة في يناير 2020.