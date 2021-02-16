شريف منير ينشر مقطع فيديو من فيلم السرب

ونشر مقطع فيديو من فيلمه المنتظر " السرب" وكتب معلقا:" قريبا فيلم السرب".
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وعلق الفنان شريف منير، على مشاركته في فيلم "السرب"، الذي يوثق بطولة الجيش فى مكافحة الإرهاب بدرنة، قائلًا "أنا بحب هذا النوع من الأفلام، لأنه من خلالها بقول أنا بحب مصر".
وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، "كلنا سمعنا عن القصاص بس محدش شافه، بس إحنا هنوري الناس اللي حصل.. والناس هتطلع مبسوطة وفخورة بالفيلم"، موضحًا "أنا ضيف شرف في الفيلم، وكلنا لنا الشرف في المشاركة في الفيلم".
وتابع "بعد مسلسل الاختيار كله تمنى أن يكون المنسي.. إنما بعد فيلم السرب الأولاد بعد ما يشوفوا الفيلم هيقولوا عايزين ندخل الكلية الجوية".
واختتم "الفيلم مشرف في حدوته، لأنه يحكي قصة حقيقة، وأخذ الثأر كان حقيقيا".
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