المخرج رائد لبيب يعلن إصابته بالسرطان

أعلن المخرج رائد لبيب عن إصابته بمرض السرطان من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وكشف لجمهوره على صفحته الشخصية عن إصابته حيث كتب: "أنا جالي سرطان". اشتهر رائد من خلال إخراج برنامج "الكاميرا الخفية"، كما أخرج برامج الراحل حسين الإمام، وهى: (حسين ع الهوا، حسين في الاستديو، وحسين على الناصية، عفاريت حسين اﻹمام).

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