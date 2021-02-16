أبرز تصريحات محمد منير مع لميس الحديدي

قال الفنان محمد منير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، إنه احتفل بعيد الحب مع الفنانة ليلى علوي، معقبا "ليلي جميلة وحلوه".

وفي هذا التقرير نبرز أهم تصريحاته:

"أنا خايف من الأجيال الجديدة من الحب، لأنهم بيحبوا في الصيف بالمايوه ويطلقوا في الشتاء".

وتابع "مفيش ألبوم نزلي إلا وحبيته، وكل حاجه في حياتي بمارسها بالحب"، موضحا "يسري وعادل إمام وإلهام شاهين إحنا إللي فاضلين من أجمل حاجه في مصر".

وأوضح "إحنا أغضبنا ربنا وعاقبنا بفيروس كورونا"، مؤكدا "بحب ألمانيا وبسافر ألمانيا بالباسبور المصري وبرجع بيه.. ومفيش حد فينا هينسى بلده، وأنا بعاتب الأجيال الجديدة بسبب الموضوع دا".

قبل ايام قليلة أعلن الفنان الكينج محمد منير عن قيامه بجولة غنائية فى مدن فلسطين وهو الأمر الذى قوبل بترحيب شديد ولكن على الرغم من حماس الكينج لهذه الجولة والتى كان يهدف لها من أجل إسعاد الشعب الفلسطينى وإدخال البهجة والفرحة عليها الا ان تم إلغاء الجولة تماما. المثير أن قرار الغاء لم يكن مسببا حيث خرجت مصادر تؤكد قرار الإلغاء ولكنها لم تعلن عن السبب وراء هذا القرار على الرغم من حرص الكينج محمد منير على تقديم حفل غنائي هناك لإسعاد الشعب الفلسطينى.

قال الفنان محمد منير، إن الفنان محمد ثروت أجمل وأفضل صوت في مصر، معقبا: "معجب كثيرا بأغاني الفنان محمد ثروت". وأضاف : "أنا فخور إني بأنتمي لمحافظة أسوان، لأن فيها نعومة النيل وصلابة الصخور". وأشار: "اتعرض عليا حفلة في فلسطين، والموضوع تحت الدراسة لأني لو فكرت أروح إسرائيل؛ يبقي لازم أروح غزة وأروح المناطق الفلسطينية.. وأنا فنان والفن ليس له وطن"، موضحا: "كل أعمالي الفنية الآن بتعاون مع عناصر شابة". وأوضح: "أسمع من الأجيال الحالية عمرو دياب، وعلي الحجار"، لافتا: "بسمع مهرجانات، والمهرجانات مش وحشة، وفيه فن كويس وفن وحش".

كما قال الفنان الكبير محمد منير "الكينج" على مشاركة الفنانة ليلى علوي له في الفيديو الذي تصدر السوشيال ميديا في أغنية "علي صوتك بالغنا" قائلًا: "عشان ليلى علوي فنانة حلوة وجميلة".