مها أحمد تكشف عن هدية نجلها لها في الفلانتين .. فيديو

نشرت الفنانة مها احمد فيديو جديد عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت فى الفيديو مع هدية "الفلانتين" التى أهداها إياها نجلها، وعلقت عليها: "قلبي يا ناس، دولا مدلعنى، هابي فلانتين قلب ماما".

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وقدمت مها أحمد العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني، من بينها فيلم جالا جالا، و كلم ماما، والباشا تلميذ، ولخمة راس، ومسلسل أم كلثوم، وغيرها من الأعمال.

وكان مسلسل "رسايل" أحدث أعمال مها أحمد مع مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، وأحمد حاتم، ورامز أمير، وهشام إسماعيل، وأحمد خليل، وسليمان عيد، وأحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وراندا البحيرى، ورامى فؤاد، وهاجر الشرنوبي، ودنيا المصرى، ومحسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.