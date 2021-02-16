القومي للسينما يستأنف نادي سينما أوبرا دمنهور بـ فيلم ابن سينا

يستأنف نادي سينما أوبرا دمنهور الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر نشاطه في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ فبرابر في تمام السابعة مساء بدار أوبرا دمنهور .
ويعرض خلال الفعاليات فيلم "ابن سينا" الذى أنتج ابان الاتحاد السوفيتي السابق فى عام 1956، وذلك في اطار اهتمام وزارة الثقافة بعمل التوعية الثقافية والمشاركة المجتمعية نحو فيروس كورونا المستجد.
ويسرد الفيلم حياة الفيلسوف والطبيب ابن سينا وما يحتويه من نصائح طبية والتي يطبقها العالم اليوم في مواجهة كورونا وكيف كان العالم الجليل "ابن سينا" هو أول من نبه بأن الأمراض تنتقل بواسطة الميكروبات وقام بإيجاد طريقة لعزل الناس لمدة أربعين يومًا عرفت فيما بعد «الأربعينية» الحجر الصحي.
وعقب عرض الفيلم تقام ندوه يديرها الناقد السينمائي "أحمد عسر" و يستضيف خلالها الدكتور "محمد رفيق" رئيس أتيليه الأسكندرية للفنون والكتاب وذلك لمناقشة الفيلم مع الجمهور.
يذكر أن الفعاليات تقام مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا مع الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية، والدعوه عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.
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