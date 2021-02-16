دموع علي الحجار في بوابة الحلواني ختاما لحفلات عيد الحب بالأوبرا

اختتم النجم على الحجار، سلسلة حفلات عيد الحب التى نظمتها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حيث قدم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى كوكبة من اعماله الشهيرة التى تحمل الكثير من المشاعر النبيلة والقيم السامية منها ما تمنعوش الصادقين ،علي قد ما حبينا ، في هويد الليل ، الحب له صوت ، بنت وولد ، عصفور الحب ، أنتي طلعتيلي منين ، متصدقيش ، زى الهوا ، انكسر جوانا شئ ، مسالة مبدا ، لو تعرفى ، اسيبك ليه التى شاركه ادائها ملحنها الموسيقار محمد الطوخى . تجيش نعيش ، فى قلب الليل ، مفيناش من الخوف ، عارفة ، تتصورى ، جوة حضنى ، سهرت واجهش بالبكاء اثناء ادائه اغنية بوابة الحلوانى التى انهى بها الحفل .

وسبقه فاصل للمطربة ايمان عبد الغنى التى شدت بمجموعة من اشهر المؤلفات العاطفية هى حبيتك تنسيت النوم ، ابعد يا حب ، من حبى فيك يا جارى ، سيدى وصالك والف ليلة وليلة ، ولعب عازف الاوكورديون وائل النجار صولوهات الحان بكرة وبعده ، حبوا بعض وحرمت احبك .

وكانت سلسلة حفلات عيد الحب بالاوبرا قد ضمت خمسة ليالى متصلة احياها على التوالى كل من البنانية كارول سماحة ، احمد جمال ، عازف البيانو حمادة النجار، المغربية جنات ، احمد عفت ، عازف الجيتار الاردنى وحيد ممدوح ، مى فاروق ، مدحت صالح ،عازف البيانو عمرو سليم ، هانى شاكر، احمد سعد ، ايات فاروق ، على الحجار ، ايمان عبد الغني وعازف الاكورديون وائل النجار .