يوافق اليوم الثلاثاء، 16 فبراير، ذكرى وفاة الممثل حسين صدقي، الذى توفي يوم 16 فبراير عام 1976، عن عمر يناهز 59 عاما.
وعلى الرغم من ولع عدد كبير من الجمهور آنذاك بالفنان حسين صدقى، الا انه إتخذ قرارا صدم الجميع؛ بعد ان أعلن اعتزاله الفن، والتوجه الى العمل السياسى ، ولم يكتف بهذا، ولكن أوصى قبل وفاته بحرق كل أفلامه لاعتقاده ان بها "حرمانية " بإسثناء بعض الاعمال الدينية ، وهو ما رفضه عدد من مشايخ الازهر وقتها.
وتضاربت الاقاويل فيما بعد، عن حقيقة حرق تلك الاعمال من عدمها، حيث أكد البعض ان أولاده استشاروا الشيخ محمد متولى الشعراوى، والذى رفض ذلك؛ مما جعلهم يتراجعون عن وصية والدهم، وآخرون أكدوا ان عددا كبيرا من أفلام الراحل تم حرق أصولها، الا ان هناك نسخا ما زال يتم عرضها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في ذكرى وفاة حسين صدقي .. اعرف سبب وصيته بـ"حرق أفلامه" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.