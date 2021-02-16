ديمة قندلفت تتحدث لأول مرة عن علاقتها بزوجها وترد على مقارنتها بكاريس بشار وسلافة معمار

ديمة قندلفت تحدثت عن علاقتها بزوجها همام الجزائري وسبب إخفاء علاقتها به عن الجمهور وذلك بمناسبة يوم الحب خلال تصريحاتها في برنامج "إي تي بالعربي"، وتحدثت أيضاً عن تعرضها للتنمر وحقيقة إجرائها عمليات تجميل.

ديمة قندلفت تكشف سبب إخفاء علاقتها بزوجها

وقالت الفنانة السورية ديمة قندلفت إن سبب إخفاء علاقتها بزوجها عن الجمهور إن هذه الأشياء جميلة بسبب خصوصيتها، وقالت إن أول مشهد حب في حياتها كان مع زوجها عندما اعترف لها بحبه وقال إنه يتمنى ان تبقى معه في حياته، وأضافت ديمة قندلفت إنها أحسنت الإختيار لذلك تثق به رغم إنها تغار عليه ومنه، وكشفت إنها لا تحب أن تتحدث عنه كثيراً لأن هذا أمر يخص الفنان وحياته الشخصية، وأكدت إنها تتمنى أن تنجب طفلين من زوجها.

ديمة قندلفت تكشف حقيقة إجرائها عمليات تجميل

وأضافت ديمة قندلفت إنها تحب أن تغني في المنزل ولزوجها، وأشارت إلى انها عندما تنقطع عن الغناء فزوجها يعرف إنها تمر بحالة سيئة، وانتقدت ديمة قندلفت التعليقات المسيئة والتنمر الذي تتعرض له الفنانات على مواقع التواصل، وقالت إنها حذفت الكثير من حساباتها بسبب التعليقات المسيئة وقالت إنها مندهشة بسبب عدم إحساس أصحاب التعليقات المسيئة بتأثير هذه الأشياء على الفنانين، خاصة التنمر على المرض أو المواصفات الشكلية للفنانين.

وقالت ديمة قندلفت إنها لا تخجل من التعليقات التي تصفها بالكبيرة في العمر، ولكنها لن تنكر أنها أجرت عمليات تجميل، وقالت إنها تجري الأمور الضرورية فقط وفي الأماكن المناسبة فقط لأنها تحب أن تحافظ على شكلها.

ديمة قندلفت ترد على مقارنتها بكاريس بشار وسلافة معمار

وتحدثت ديمة قندلفت عن تأثير الانتقادات والتعليقات المسيئة على علاقات الفنانين، وانتقلت للحديث عن مقارنتها مع زميلاتها كاريس بشار وسلافة معمار، وقالت ربما أن المقارنات معهم بسبب أنواع الأدوار التي تجمعهن وكذلك شكل وجوههن، وأضافت إنها تحترمهن وتقدرهن رغم عدم وجود صداقة قوية، وشوقت ديمة قندلفت الجمهور لأعمالها الجديدة في رمضان المقبل وقالت إنها صورت عمل درامي سوري بعنوان "بعد عدة سنوات" ولكن لا تعرف الموعد النهائي لعرضه.