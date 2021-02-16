فيديو محمد منير وليلى علوي يعلقان على ضجة فيديو احتفالهما بيوم الحب ويكشفان مفاجأة فنية

محمد منير وليلى علوي تصدرا اهتمامات الجمهور مؤخراً بعد احتفالهما المميز بيوم الحب بفيديو ظهرت به ليلى علوي وهي ترقص على أغنية "صوتك" لمحمد منير والتي جمعتهما في فيلم "المصير" منذ ما يقارب 25 عاما، وعلقا على كواليس لقائهما.

ليلى علوي تكشف كواليس لقائها بمحمد منير

وعلقت الفنانة ليلى علوي على كواليس لقائها بمحمد منير بعد غياب سنوات، وعلى الضجة التي أثيرت حول الفيديو الذي التقطته مع محمد منير أثناء غنائه لأغنية "علي صوتك"، وقالت في تصريحات لها مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي إنها تشجعت للقائه بعد لقاء إلهام شاهين به في منزله، وقررت الذهاب إليه بعد انتهاء تصوير أحد أعمالها، وزارته أثناء تواجده في بروفة مع حفله.

وأضافت ليلى علوي إنه كان من حظها أنه يغني أغنية "علي صوتك" من فيلم "المصير" والذي جمعهما منذ 25 عام، وقالت إن فيلم "المصير" يعتبر من أهم أفلامها ومن أهم مرحلة في حياتها، وكانت مستمتعة بالعمل مع يوسف شاهين ونور الشريف ومحمد منير.

ليلى علوي تكشف مفاجأة عن أعمال منير الجديدة

وطمأنت ليلى علوي الجمهور على الحالة الصحية للفنان محمد منير وقالت إنه بخير وبإرادة قوية، وكشفت إن لديه أحلام كثيرة يريد تحقيقها، وقالت إنه يجهز لفيلم استعراضي جديد خلال الفترة المقبلة، وتمنت أن تحضر بروفاته وحفلاته كثيراً خلال الفترة المقبلة، وعلق منير في تصريحاته بالبرنامج عن ضجة الفيديو والتفاعل الكبير عليه إنه بسبب وجود ليلى علوي وجمالها، وكشف إنه سيواصل طرح أغانيه الجديدة الاسبوع المقبل ويستكمل الألبوم الشهر المقبل.

ليلى علوي ومحمد منير يسترجعان ذكريات 25 عام

وكانت ليلى علوي قد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو يجمعها مع الفنان الكبير محمد منير أثناء بروفات مع فرقته الموسيقية، وظهر في الفيديو الفنانة ليلى علوي وهي ترقص على أغنية "علي صوتك" أحد أبرز الأغاني التي قدمها الفنان محمد منير في فترة التسعينات وتحديدا خلال مشاركته في فيلم "المصير" والذي أيضا شاركت فيه الفنانة ليلى علوي وكانت ترقص على نفس الأغنية، وعلقت على الفيديو قائلة: "الكينج محمد منير وبروفه مع فرقته الجميلة، ربنا يباركلك في صحتك وعافيتك.. كل الناس بتحبك وانا أولهم الكبير كبير.. بنحبك يا منير".