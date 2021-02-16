حمادة هلال يسترجع ذكريات بداياته ويكشف موقف مؤثر بسبب إصابة زوجته بكورونا في "صاحبة السعادة"

حمادة هلال حل ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس، وتحدث في البرنامج عن بداياته الفنية وأبرز محطات مسيرته الفنية بالإضافة إلى علاقته مع زوجته وحكى قصة مرضها وإصابتها بفيروس كورونا.

حمادة هلال يكشف قصة إصابة زوجته بفيروس كورونا

وتحدث الفنان حمادة هلال في البرنامج عن تفاصيل علاقته بزوجته، وحكى قصة مرضها في الفترة الأخيرة بعد إصابتها بفيروس كورونا، وهي الفترة التي أقلقت جمهوره بعد طلبه منهم الدعاء لها، وقال إن زوجته كانت ملتزمة بالعزل المنزلي ولكنه كان كثير الخروج، لذلك اندهش من عدم إصابته بالفيروس وإصابتها دوت الخليج فقط، وقال إنها كانت تشعر بمتاعب كبيرة بسبب إصابتها.

حمادة هلال يحكي قصة حبه الطويلة مع زوجته

وأضاف حمادة هلال إن زوجته استمرت على العلاج إلى أن طلب طبيبها التوقف عنه بعد مرور فترة منه، وقال إن رئتها تضررت تماماً بعد ساعات قليلة من التوقف عن العلاج، لولا نقلها للمستشفى وتلقيها العلاج المناسب، وقال إنه لولا التحرك سريعاً لكانت حالتها تأزمت، واعتبر ذلك الموقف من المواقف الصعبة والمؤثرة في حياته، وهي اللحظة التي جعلته ينشر تدوينة على مواقع التواصل لكي يطلب من الجمهور الدعاء لها، وأضاف إنها تحسنت كثيراً وبخير حالياً، وقال حمادة هلال إنه عرف زوجته منذ أن كان عمرها 13 عام، وطلب من والدتها الزواج منها فور دخولها الجامعة، وأضاف إنها تعبت معه كثيراً في حياتهما.

حمادة هلال يسترجع ذكرياته بداياته الفنية

وتحدث الفنان حمادة هلال عن بداياته الفنية، وقال إنه بدأ الغناء منذ طفولته، وحكى عدة مواقف طريفة له مع والده بسبب خوفه عليه من الغناء في الأفراح الشبابية في طفولته، وقال إنه عانى كثيراً بسبب تعنت المنتجين وسوء معاملتهم له في بداياته، إلى أن استطاع تقديم أولى أغانيه في عمر 16 عام مع المنتج طارق عبد الله، وقال إن ألبومه الأول "الأيام" حقق نجاح كبير وقتها، وقال إه نجح بالأغاني الحزينة رغم إنه كان لا يفضلها بسبب رغبته في الغناء بالأفراح.

وتحدث حمادة هلال عن أعماله الأخيرة، وقال إنه الآن يفضل طرح أعمال منفردة ومصورة بدلاً من الألبومات، خاصة إنه سجل عدة أغاني منذ سنوات ولكنها أصبحت قديمة ولم يستطع طرحها في ألبوم، ويرى أن العصر الحالي أصبح غير مناسب مع الألبومات خاصة بسبب الاهتمام بالتريند والمشاهدات على يوتيوب.