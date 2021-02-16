تطورات جديدة في حالة حورية فرغلي الصحية وهذا موعد عمليتها الجراحية الثانية

حورية فرغلي أقلقت الجمهور في الأيام الأخيرة بعد خضوعها للعملية الجراحية الأولى في أنفها، والتي استمرت لما يقارب 10 ساعات، قبل أن يطمئن أصدقائها الجمهور على حالتها الصحية.

تطورات جديدة في حالة حورية فرغلي الصحية

وطمأنت الفنانة رانيا محمود ياسين الجمهور على الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي، ونشرت تدوينة على حسابها بفيسبوك نفت به شائعات تدهور حالتها وطلبت من الجمهور الاستمرار في الدعاء لحورية فرغلي، وقالت:" بليز يا جماعة حورية فرغلي بخير وعملت العملية الاولي علي خير، وانا بتواصل معها ارجوكم دعواتكم لها بالشفاء وكفايه كلام ملوش لازمه عنها حسوا بقي بنفسيه المريض واتقوا الله".

موعد العملية الجراحية الثانية لحورية فرغلي

وكشف عدد من المقربين لحورية فرغلي عن تطورات حالتها الصحية مؤخراً، وأكدوا إنها تعافت من آثار العملية الجراحية الأولى ولكنها مازالت تحت الرعاية وتتلقى جرعات الأكسجين من أجل الاستعداد للعملية الجراحية الثانية بعد أسبوعين، ومن المقرر ان تجري حورية فرغلي جراحة ثالثة في الفترة المقبلة من أجل اكمال علاج أنفها.

وخضعت حورية فرغلي لعملية جراحية في أنفها منذ أيام في أحدى المستشفيات في ولاية شيكاغو بأمريكا، وذلك بعد أيام قضتها في المستشفى للاستعداد للعملية الجراحية وكذلك بعد تأجيلها في المرة الأولى في اللحظات الأخيرة بسبب نقص الهيموجلوبين في الدم، وكشفت مصادر أن العملية استغرقت ما يقارب 10 ساعات داخل غرفة العملية نظراً لدقة العملية وتعقيدها.

تفاصيل العملية الجراحية لحورية فرغلي

ونجحت العملية الجراحية الأولى لحورية فرغلي في استئصال قطعة من القفص الصدري لها، بالإضافة إلى خلايا جذعية من الرأس، وذلك من أجل استخدامها في إصلاح أنفها وإجراء العملية الجراحية به، والتي تعتبر العملية الثانية لها ومن المقرر أن تجريها خلال اسبوعين، قبل أن تخضع لعملية ثالثة من أجل إتمام مراحل علاج أنفها وإصلاح مجرى التنفس وغيرها من التفاصيل التجميلية للأنف بعد الجراحة المعقدة، وذلك بعد سنوات من معاناتها من متاعب أنفها وفي التنفس بسبب إصابتها بكسر في الأنف بالإضافة إلى إجرائها لعمليات فاشلة بالأنف سببت لها عدة مضاعفات وتشوهات.