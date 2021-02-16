احتفالات متواصلة للنجوم بيوم الحب..لقطات رومانسية لدرة مع زوجها وبسمة بوسيل تستعرض هديتها من تامر حسني

واصل نجوم الفن احتفالهم بيوم الحب في أجواء رومانسية مع شركاء حياتهم، واستعرض بعضهم الهدايا الخاصة في هذه المناسبة وأبرزهم بسمة بوسيل والتي كشفت هديتها من تامر حسني وكذلك نشرت درة صور رومانسية جديدة مع زوجها هاني سعد في دبي.

صور رومانسية جديدة لدرة مع زوجها في دبي

ونشرت الفنانة درة صور جديدة لها مع زوجها هاني سعد في دبي، وخطف الثنائي الأنظار في يوم الحب بسبب لقطاتهم وصورهم الرومانسية من أجازتهما في دبي، وظهر الثنائي في الصور الجديدة وهما يتنزهان في دبي وأمام برج خليفة، وذلك بعد الضجة التي أثيرت بسبب التقاطهما صورة أمام إحدى السيارات الفارهة والتي اعتقد الجمهور انها هدية زوج درة لها، قبل ان تنفي القصة وتوضح حقيقة الصورة والسيارة في تعليق لها.

بسمة بوسيل تستعرض هدية تامر حسني لها

واحتفلت بسمة بوسيل أيضاً بيوم الحب بطريقتها الخاصة، ونشرت صورة لها من أحدث جلسة تصوير وظهرت وهي واقفة أمام باقة كبيرة من الورود، وهنأت الجمهور بمناسبة يوم الحب، قبل ان تنشر صور لهدية تامر حسني لها في هذه المناسبة، والذي فاجأها بباقة من الورود والزينة والبالونات في المنزل احتفالاً بها وبيوم الحب.

دنيا سمير غانم تواصل احتفالها مع رامي رضوان

ونفس الأمر أيضاً بالنسبة لدنيا سمير غانم والتي واصلت احتفالها بيوم الحب مع زوجها رامي رضوان، والذي نشر صورة جديدة له مع زوجته على انستقرام احتفالاً بيوم الحب، وذلك بعدما احتفلا بطريقة مميزة بتحويل صورهما إلى شخصيات كارتونية، وتبادلاً الرسائل الرومانسية في تعليقاتهم على الصورة.

يوم الحب يجدد أحزان حسن الرداد على والدته

وعلى الجانب الآخر، احتفل الفنان حسن الرداد بيوم الحب بطريقة مؤثرة، بعدما تذكر والدته الراحلة في ذلك اليوم، ونشر فيديو من حفل زفافه، وقرر إحياء اليوم بتذكر والدته الراحلة، ووجه إليها رسالة مؤثرة قال بها:" نظرة عينيكى لها الف معنى، مشاعر كتير جواكى و انا فى حضنك فى يوم فرحى، مشاعر كتير مش عارف اعبر عنها بكلام بس حاسسها كويس.. كل عيد حب كنت بجيبلي ورد هدية و انا كمان، و السنة دى هديتى لك هى الكلمات البسيطة دى، كل عيد حب و انتى اجمل أم و اعظم سيدة فى العالم".