في ذكرى ميلاده.. من هو نجل الفنان الراحل سمير وحيد؟

يحل اليوم 16 فبراير ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير وحيد فهو من مواليد 1946 وتوفى عام 1997 .
وشارك في العديد من الأفلام، منها "ناصر 56، الهجامة، اغتيال فاتن توفيق"، الحفار والهروب وسواق الأتوبيس .
وبالرغم ان الفنان سمير وحيد رحل عام 1997 الا أن باقي بأعماله وأعمال نجله وهو الفنان الشاب رامى وحيد والذى اشتهر بتقديم أدوار الشر ولكن مؤخرا ابتعد عن أدوار الشر وقدم دور مختلف ومميز من خلال مسلسل الطوفان والذى حقق نسبة مشاهدة مرتفعة .
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