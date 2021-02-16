نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها. أعلن المخرج رائد لبيب عن اصابته بمرض السرطان من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". نشرت النجمة هيدي كرم فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". نشر الفنان شريف منير فيديو جديد عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. إصابة المخرج رائد لبيب بالسرطان.. هيدي كرم تظهر مع والدتها بفيديو من المطبخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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