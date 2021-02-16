في ذكرى ميلاد سمير وحيد.. ماذا قال ابنه رامي عنه؟

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان سمير وحيد، وعلى الرغم أن شهرته ليست كبيرة، إلا أنه وجه مألوف سينمائيا، وأكمل مسيرته الفنية ابنه الفنان رامي وحيد.

وقال رامي عن والده في أحد اللقاءات التلفزيونية، إنه مازال منتظرا لحظة دخوله عليه فى أى لحظة، مشيرا إلى أنه متعلق به جدا، وكان يحب لحظة سماع مفتاحه في الباب".

وتابع قائلا: "أنا بتجنب إني اتكلم عنه، عشان بتعب بعدها جدا، يمكن عشان الحياة عندي بشكل ملخص كده هي أبويا، عشان كده كل اللي أنا عايش عشانه إني ادعيله في الصلاة واعمل اللي كان بيحبه وعشان كده أنا بحب شغلي جدا وهو متعة حياتي، هو عايش جوايا، بحمد ربنا إني ابنك، وبشكره علي كل اللي اتعلمته منك واتربيت عليه".

وتوفي سمير وحيد في 25 أبريل عام 1997 عن عمر ناهز 51 عاما، إثر أزمة قلبية، ومن أهم الاعمال التى شارك بها "سواق الأتوبيس" و"البرئ".