كريم كوجاك: برنامج الصدمة الأقرب إلى قلبي

وأضاف: الجمهور المصري يمتلك الشجاعة، وهذا ظهر من خلال أدائهم وتصرفاتهم مع الحالات التي تُعرض، فهذا البرنامج الأقرب الي قلبي .
يذكر أن برنامج «الصدمة» برنامج تليفزيون من فئة "الكاميرا الخفية" يرصد رد فعل الأشخاص حول المواقف الأخلاقية المختلفة.
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