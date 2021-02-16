كريم كوجاك: برنامج الصدمة الأقرب إلى قلبي

قال الإعلامي كريم كوجاك، إن برنامج " الصدمة " من أقرب البرامج الي قلبه؛ نتيجة أنه شعر بالجمهور؛ لأن تصويره كان يعتمد علي المواقف المباشرة .

وأضاف: الجمهور المصري يمتلك الشجاعة، وهذا ظهر من خلال أدائهم وتصرفاتهم مع الحالات التي تُعرض، فهذا البرنامج الأقرب الي قلبي .

يذكر أن برنامج «الصدمة» برنامج تليفزيون من فئة "الكاميرا الخفية" يرصد رد فعل الأشخاص حول المواقف الأخلاقية المختلفة.