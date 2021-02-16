إصابة المخرج الكبير رائد لبيب بالسرطان

أعلن المخرج رائد لبيب، عن إصابته بمرض السرطان، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "أنا جالي سرطان".
واشتهر المخرج رائد لبيب بإخراجه برامج المقالب الكوميدية، والتي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور العربي، حيث عمل المخرج رائد لبيب لسنوات طويلة مع الفنان الراحل إبراهيم نصر، من خلال إخراج برنامج "الكاميرا الخفية"، كما أخرج برامج الراحل حسين الإمام، وهى: (حسين ع الهوا، حسين في الاستديو، وحسين على الناصية، عفاريت حسين اﻹمام).
واتسمت أعمال رائد لبيب بالطابع الدرامي الكوميدي الساخر، وقد بدأ مسيرته الفنية في أواخر السبعينات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال منها مسلسل "حكاية ميزو" عام 1977، بينما كانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل "دموع الشموع"، لتتوالى بعدها أعماله، من أبرزها "هند والدكتور نعمان" و"نص أنا نص هو".
ومن المسلسلات التي أخرجها "أحلام البنات لمصطفى فهمي، وعائلة مجنونة جدا لفتحي عبد الوهاب، ورانيا فريد شوقي، وصرخة أنثى لداليا البحيري، والمخبر الخاص لمحيي إسماعيل، أحلام نبيلة لهالة صدقي، ونعتذر عن هذا الحلم، الأستاذ بلبل وحرمه".
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