تعرف على إيرادات فيلم the little things حول العالم

ارتفعت ايرادات فيلم the little things حول العالم لتصل الى 17 مليون دولار أمريكي حول العالم بحسب ما جاء في موقع بوكس اوفيس موجو.

وحصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 3 اسابيع 10 ملايين دولار امريكي اما في افريقيا واسيا واوروبا حقق 6 مليون و400 الف دولار امريكي.

وتدور أحداث الفيلم حول تعاون ضابطي الشرطة ديريك وباكستر في مهمة لتعقب قاتل متسلسل غامض، ليسقط الثنائي في العديد من الاختبارات والماضي المظلم الذي يطاردهما.

الفيلم من بطولة دينزل واشنطون، رامي مالك، جيرارد لي