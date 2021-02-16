أسما منير: ساعات بتكون فيه حجج وهمية لتأجيل الأهداف

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت أسما على الصورة قائلة: "صباح النور .. ايه الحاجة الي معطلاكم عن تحقيق اهدافكم؟". وتابعت: "اصل ساعات بتكون في حجج وهمية بنحطها لنفسنا عشان نأجل وخلاص، انا بقي باسألكم عشان تردوا بصوت عالي و تقلبوها كده في دماغكم ، هل فعلًا في حاجة معطلاكم ولا دي حجة عشان مش قادر و خايف من الصعوبات اللي هتوجهوها في تحقيق اهدافكم؟ .. فاهمين انا عايزه اقول ايه صح؟". يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان. ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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