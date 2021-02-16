كريم فهمي يكشف عن صورة لشخصيته رفاعي فى فيلم ”السرب”

حرص الفنان كريم فهمي، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورته وهو يرتدي البدلة المموهة، للشخصية التي سيجسدها في فيلم السرب، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبا، حيث نشر الصورة عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتب "رفاعي"، وهو اسم الشخصية التي سيجسدها في كواليس الفيلم المستوحي من أحداث حقيقة.

وطرحت شركة سينرجى، برومو فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والمقرر طرحه بدور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.

وتناول البرومو في بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر خلالها أمرا بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة في ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من: شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم ودياب ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وصور "السقا" عددًا من المشاهد في طريق الإسكندرية الصحراوي، ويشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.

وقامت شركة سينرجي بإنتاج فيلم "السرب" وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا وهند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وانضم شريف منير، ومحمود عبد المغني مؤخرًا لقائمة ضيوف شرف الفيلم.