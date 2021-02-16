عمرو وهبة يكشف لـ «دوت الخليج» موعد عرض الحلقة الأخيرة من في بيتنا روبوت

كشف الفنان عمرو وهبة، اقتراب انتهاء عرض مسلسله الجديد "في بيتنا روبرت"، مشيرا إلى أن الحلقة الأخيرة ستعرض الأسبوع المقبل.
وتدور أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" حول شاب يُدعى يوسف يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.
مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبة وليلى زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.
يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.
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