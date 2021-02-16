مخرج فيلم ”السرب”: أشعر بشرف وسعادة للتصوير باستخدام f16s

شارك المخرج أحمد نادر جلال مخرج فيلم "السرب" والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، بصورة له من كواليس تصوير الفيلم، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، والتي ظهر بها بجوار طائرة f16s، مصحوبة بتعليق: "التصوير باستخدام f16s ياله من شرف وسعادة"، والتي لاقت تفاعل كبير وإعجاب من قبل متابعي حسابه.
يأتى هذا بعدما كان المخرج أحمد نادر جلال، مخرج فيلم "السرب"، قد قال إنه لم يصورجزء كبير من العمل بل بداياته فقط، لافتاً إلى أن العمل به تحديات كثيرة كون أحداثه كثيفة وسريعة ولا يوجد به مشهداً سهلاً، وتابع: "أول مرة أصور طائرات وكنت مستمتع وأنا بصور.. وهنصورفي مصر وبلد عربى وبلد أوروبي.. الحمد الله العمل يليق بقيمة القوات المسلحة".
وأضاف "جلال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "المواجهة"، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، عبر قناة "extra news"، أن العمل يعد مسئولية جبارة كونه يتناول قصة شخصيات حقيقية قامت بأعمال بطولية على أرض الواقع وليست من وحى الخيال، وتابع:"مسئولية كبيرة جداً عليا ولابد أن أخرجهم في شكل يحدث تعاطف بينهم وبين الجمهور.. ولازم الجمهور يحس بيهم كونها شخصيات لحم ودم.. ربنا يقدرنا على المسئولية الكبيرة.
فيلم السرب يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبري، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، ومن ضيوف الفيلم شريف منير ومحمود عبد المغني
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