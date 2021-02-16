نشرت الفنانة أحلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة جديدة لها. وظهرت أحلام فى الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية "تاج" فوق رأسها. وتستعد الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، لطرح كليبات الجزء الثاني من ألبومها الجديد «فدوة عيونك» اليوم الخميس 11 فبراير حصريًا على فن BOX. وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو كليب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الذي يحمل اسم «فدوة عيونك» وذلك حصريًا عبر تطبيق فن Box‬ للموسيقى. وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات. ويضم ألبوم «فدوة عيونك» لـ أحلام الشامسي، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ التاج.. أحلام تتألق فى أحدث ظهور عبر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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