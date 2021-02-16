الحرب ابتدت.. أحمد الفيشاوي يهاجم محمد رمضان بعد طرح كليب نمبر 2

علق الفنان أحمد الفيشاوى على طرح كليب أغنيته الجديدة "نمبر 2" والتى يوجه فيه رسالة إلى الفنان محمد رمضان بعد حالة التحدى التى شهدتها الأيام القليلة الماضية.

وقال الفيشاوى فى لقاء ببرنامج "et بالعربى": "الحرب ابتدت بيني وبين محمد رمضان والجمهور عليه تقييم العمل والذى يرغب فى مهاجمتى ويشتمنى على السيوشيال ميديا له مطلق الحرية".

وكان فيديو كليب "نمبر 2" للفنان أحمد الفيشاوى تصدر تريند موقع اليوتيوب واحتل المركز الأول بعد ساعات قليلة من طرحه عبر قناته الرسمية.

من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.

الفيلم من بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.