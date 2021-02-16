وعلقت شذى على الصورة قائلة: "ولو بعد حين .. بالعراق".
وتلقت شذى العديد من التعليقات حول زيارتها إلى العراق وارتدائها العباءة والحجاب حيث علق بعض المتابعين على حسابها: زيارة مقبولة وآخر يقول: شكلك أفضل بالحجاب.
يذكر أن آخر أعمال شذى حسون الفنية، كليب يحمل اسم "الله الله من عيونك" وهو باللهجة المغربية، وتم طرحه عبر تطبيق ديزر للموسيقى، ويوتيوب.
وطرحت أيضًا أغنية أخرى قبل هذا الكليب، حملت اسم "أحسك أمي"، عبر تطبيق ديزر للموسيقى، ويوتيوب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. شذى حسون تثير الجدل بارتداء الحجاب أثناء زيارتها إلى العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.