شاهد.. شذى حسون تثير الجدل بارتداء الحجاب أثناء زيارتها إلى العراق

أثارت الفنانة شذى حسون حالة من الجدل الواسع فور نشرها صورة وهى ترتدى عباءة ومحجبة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وذلك أثناء زيارتها الى بلدها العراق بعد فترة طويلة من الغياب.

وعلقت شذى على الصورة قائلة: "ولو بعد حين .. بالعراق".

وتلقت شذى العديد من التعليقات حول زيارتها إلى العراق وارتدائها العباءة والحجاب حيث علق بعض المتابعين على حسابها: زيارة مقبولة وآخر يقول: شكلك أفضل بالحجاب.