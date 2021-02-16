فيديو أسيل عمران مفاجأة مسلسل أبلة فاهيتا على نتفليكس .. من دوت الخليج "دراما كوين"؟

أبلة فاهيتا الدمية الشهيرة مازالت متصدرة اهتمامات الجمهور خلال الأيام الماضية، ليست فقط بسبب حلقات برنامجها الشهير "لايف من الدوبلكس" واستضافتها مؤخرا للنجمة المصرية نادية الجندي، بل أيضًا بسبب المسلسل الكوميدي الجديد الذي ستخوض به أولى تجاربها مع منصة نتفليكس.

أول برومو لمسلسل أبلة فاهيتا الجديد على نتفليكس

نتفليكس كشفت اليوم الثلاثاء لأول مرة عن برومو مسلسلها الجديد "دراما كوين" الذي ستتعاون من خلاله مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، ونشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي البرومو الذي وصلت مدته إلى أكثر من دقيقتين، وكان عبارة عن مشهد تمثيلي بين فاهيتا وشخص آخر.

أبلة فاهيتا تختار بين نجمات مسلسلات نتفليكس وأسيل عمران مفاجأة البرومو

وظهرت أبلة فاهيتا في البرومو الكوميدي وهي تحاول اختيار بطلة العمل الجديد الذي يبدو أنه سيركز على قصة حياتها، وذلك من بين نجمات أشهر أعمال مسلسلات نتفليكس، مثل أنيا تايلور نجمة مسلسل "The Queen's Gambit"، وأيضًا أورسولا كوربيرو نجمة مسلسل "La casa de papel" والتي قامت بدور طوكيو، وغيرهن.

وكانت النجمة السعودية أسيل عمران إحدى مفاجآت البرومو، حيث ظهرت صورتها كواحدة من النجمات التي تحاول فاهيتا الاختيار من بينهن، للقيام بأداء دورها في المسلسل، كما أنها تعتبر النجمة العربية الوحيدة التي ظهرت صورتها في الإعلان بجانب نجمات عالميات قمن ببطولة أعمال شهيرة على نتفلكس.

إلا أن أبلة فاهيتا قررت أن تقوم بأداء شخصيتها بنفسها في النهاية، وعلقت منصة نتفلكس على البرومو وكتبت: "مين بتختار أبلة فاهيتا من نجمات نتفليكس ليلعب دورها في دراما كوين؟.. الأبلة تحسم الجدل!.. دراما كوين يُعرض قريباً"، فيما أعادت فاهيتا نشر البرومو وعلقت: "الإعلان التشويقي لمسلسل دراما كوين.. الأرملة البطلة تشوّق قبل ماتدوّق.. دراما كوين قريباً على نتفليكس"، ولاقى البرومو إعجاب عدد من الجمهور المتابع لأعمال أبلة فاهيتا وعبروا عن مدى تشوقهم لمشاهدة العمل.

تفاصيل مسلسل "دراما كوين"

وكانت منصة نتفليكس قد أعلنت من قبل عن الموعد التقريبي لعرض المسلسل الذي تقوم ببطولته الدمية الشهيرة وكشفت عن النجوم المشاركين بالعمل، وهم باسم سمرة ودنيا ماهر التي حققت نجاحًا كبيرًا العام الماضي بمشاركتها في مسلسل "بـ"100 وش" وتقديمها لشخصية نجلاء، بالإضافة إلى الفنان أسامة عبد الله، حيث سيعرض "دراما كوين" ويُعرض خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، كما نشرت المنصة صورة رسمية من كواليس تصوير العمل.

الجدير بالذكر أن أبلة فاهيتا قبل عام تقريبا، قد أعلنت عن تعاونها مع منصة نتفليكس العالمية، وعلق حساب أبلة فاهيتا على الخبر بطرافة وقتها قائلًا: "يوه! خبطت في القمة.. يهدها العالمية.. الأرملة تستطيع"، لكن لم يتم الكشف حينها عن تفاصيل العمل، وهل هو برنامج كوميدي أم مسلسل، إلى أن كشفت عن تفاصيل العمل فيما بعد.

في سياق آخر، كانت أبلة فاهيتا قد تصدرت الترند خلال الأيام القليلة الماضية بسبب أحدث حلقات برنامجها "لايف من الدوبلكس" الذي يعرض عبر شاشة ON E المصرية، حيث استضافت النجمة نادية الجندي في حلقة كوميدية حرصت الأخيرة فيها على الغناء والرقص والتفاعل بطرافة مع الحضور.