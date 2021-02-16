فيلم السرب.. أحمد نادر جلال ينشر صورة من كواليس العمل أمام طائرة f16s

نشر المخرج احمد نادر جلال ، صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد السرب ، امام طائرة من نوعية f 16 s ، الذى اثار حالة من الجدل الواسع فور عرض البرومو الخاص به، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وقال احمد : "التصوير باستخدام f16s ياله من شرف وسعادة".

وكان أعرب المخرج أحمد نادر جلال، مخرج فيلم السرب، عن سعادته برد فعل الجمهور على فيلم «السرب»، قائلًا: «شرف لينا نوثق حاجة مهمة كده».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن كواليس العمل كانت صعبة؛ نظرًا لاعتماد الفيلم على كثير من اللوجيسيات والتصوير من خلال الطائرات، مشيرًا إلى انضباط جميع القائمين على العمل.

وأضاف أنه اختار الممثلين الأنسب للشخصيات المكتوبة، مؤكدًا أن جميع الممثلين حريصين على تقديم عمل يليق بمصر، ويبذلون قصارى جهدهم.

وذكر أن من أصعب المشاهد التي تم تصويرها هي الخاصة بالطيران لأنها تمت بطريقة جديدة تعتمد على تقنيات عالية، مضيفًا أن ذلك كان يتطلب التنسيق الكامل بين أكثر من جهة لتخرج الصورة بالشكل اللائق.

وأوضح مخرج فيلم السرب، أنه حاليًا يتم استكمال باقي مشاهد فيلم «السرب»، والذي ستكون مدته حوالي ساعتين.