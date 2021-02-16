من الجيم.. هند رضا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة والإعلامية هند رضا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند رضا في الصورة من الجيم وعلقت قائلة: "صباح الخير".

وشاركت هند رضا في مسلسل "وعد"، حيث جسدت دور مروة وهى "مدربة جيم" ولها أفكار صاخبة، وتعتبر من الأصدقاء المقربين لـ«وعد» والتى تجسدها النجمة مى عز الدين.

مسلسل "وعد" من بطولة مى عز الدين، وأحمد صلاح السعدنى، وحسن حسنى، وحازم سمير، وحسام داغر، وسهر الصايغ، وهند رضا، وملك قورة، وكارمن لبس، ومحمد الشرنوبى، إضافة إلى عدد آخر من النجوم الشباب، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

وشاركت هند رضا كان مسلسل «حالة عشق»، مع النجمة مى عز الدين، و«مريم» مع النجمة هيفاء وهبى، وتم عرضهما خلال شهر رمضان 2015.

واستضافت هند رضا على مدار العام كوكبة كبيرة من النجوم مثل هشام ماجد، ورامى صبرى، وأحمد رزق، وهيثم شاكر، ونجلاء بدر، وانجى المقدم، ومحمد رحيم، وشيرى عادل، وأحمد الشامى، وعبير صبرى وغيرهم من النجوم.

ويذاع برنامج "لسه فاكر" فى الساعة 8 مساء، على إذاعة "نجوم إف.إم"، الخميس من كل أسبوع، وتقدمه هند رضا.