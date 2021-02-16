شاهد .. برومو مسلسل دراما كوين يكشف مغامرات أبلة فاهيتا

نشر الحساب الرسمى للدومية ابلة فاهيتا عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام البرومو الاول للمسلسل الدرامى "دراما كوين" والذى من المقرر ان يعرض على منصة نتفليكس.

ووتم التعليق على البرومو بعبارة واحدة : ""الإعلان التشويقي لمسلسل دراما كوين.. الأرملة البطلة".

وكان كشف الحساب الرسمى أيضا عن صورة من العمل والذى تظره فيه الدومية ابلة فاهيتا ويشاركها البطولة فى المسلسل كل من باسم سمرة واسامة عبد الله ودنيا ماهر.

وتدور احداث المسلسل فى اطار كوميدى حول مغامرات ابلة فاهيتا ويحتوى العمل على 6 حلقات.

وكان اخر النجوةم الذين ظهروا مع ابلة فاهيتا فى برنامجها "على الدوبليكس" النجمة نادية الجندى التى اثارت حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل.