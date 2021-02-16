فيلم السرب.. عمر عبد الحليم يكشف تفاصيل جديدة عن الملحمة الوطنية

مازالت أصداء فيلم "السرب" مستمرة منذ ان تم عرض البرومو الخاص به من قبل الشركة المنتجة للعمل الذى يعد أضخم انتاج سينمائى هذا العام وهو ما دفعه لتصدر تريند جوجل لليوم الثانى على التوالى.

الفيلم يعد ملحمة وطنية تكشف عن ثار نسور الجو لدماء المصريين التى اهدرت فى درنة بليبيا والتى كشف عن بعض تفاصيلها مؤلف العمل عمر عبد الحليم فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج" مؤكدا على ضرورة تقديم مثل هذه الاعمال الوطنية بكشل اكثر جراة من جانب الدولة.

واضاف عمر : ان مثل هذه الأعمال تساهم فى توثيق التاريخ وتكشف بطولات هؤلاء الجنود الذين ينتمون الى القوات المسلحة والذين يضحون بارواحهم من اجل الحفاظ وحماية كرامة هذا البلد.

واوضح عمر : العمل لا يحتوى على مشاهد وثائقية وانما هو عمل سينمائى روائى خاص حتى الآن وهو ما يتم الاتفاق عليه مع المخرج احمد نادر جلال الذى استمتعت بالتعامل معه كونه احد المخرجين الكبار الذين يهتمون بكل التفاصيل الخاصة بالعمل ويرغب دائما فى تقديم عمل جيد.

الفيلم يشارك فيه بطولته كوكبة كبيرة من النجوم منهم أحمد السقا ومحمد دياب وآسر ياسين وشريف منير ومحمود عبد المغنى وكريم فهمى وأحمد حاتم وهند صبرى وهو من تأليف عمر عبد المجيد وإخراج أحمد نادر جلال فى أول تعاون بينهما.

وكشف البرومو الخاص بفيلم السرب الذى تم عرضه أمس عن مضمونه حيث يناقش قصة حقيقية وهى الجريمة الشنعاء التى قادها تنظيم داعش فى ليبيا بذبح 21 مصريا قبطيا فى درنة وهو الأمر الذى قوبل برد حاسم وقوى من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة حيث خرج ببيان شديد اللهجة فى الوقت نفسه كانت القوات الجوية تتحرك للقضاء على معسكرات هذا التنظيم فى ليبيا وهو ما تحقق على أرض الواقع ليأخذ بالثأر للشهداء الذين قتلوا على يد التنظيم الغاشم.

وكشف البرومو عن الدعم اللوجيستى الذى تقدمه القوات المسلحة لصناع الفيلم من أجل تصويره بشكل حقيقى وواقعى حيث يتم توفير كافة المعدات والأدوات اللازمة من أجل تصوير العمل والذى من المتوقع عرضه فى عام 2021 كما تم الإعلان عنه فى البرومو الخاص بالفيلم.