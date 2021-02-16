أنا وبنات خالتي.. يوسف عويس يشارك في أول عمل مسرحي عن كورونا

انضم الفنان الشاب يوسف عويس، إلى أسرة مسرحية “أنا وبنات خالتي”، والمقرر بدء عرضها رسميًا أول شهر سبتمبر المقبل على المسرح العائم بالمنيل.
وقال عويس :"ينظر الأشخاص للمسرح علي أنه مكان للتسلية والإثارة والمتعة بواسطة مسرحية علي منصة المسرح،أما من يعملون في هذا المجال ينظرون لكلمة المسرح بمعني أشمل كتضافر جميع العناصر مع بعضها البعض للوصول إلى تجربة مسرحية جيدة،فالمسرح هو المكان الذى يجمع بين فنون عديدة:كالأدب والتصوير والموسيقي والرقص .
يوسف عويس ممثل مسرح بدأ في التمثيل منذ عام 2019 ،كان يحب التمثيل من صغره وشارك في العديد من المسرحيات التي كانت تقام في مدرسته وساعدة في الوصول إلي حلمه الممثل رضا إدريس.
وأفاد يوسف أن من أعماله القادمة مسرحية "أنا وبنات خالتي" فأعلن انضمامه لأسرة المسرحية ، والتي من المقرر انطلاقها رسميًا أول شهر سبتمبر المقبل على المسرح العائم بالمنيل.
ويقول يوسف عويس في تصريحات صحفية: "إن المسرحية تدور في إطار كوميدي اجتماعي عن الخلافات الأسرية التي وقعت بين الأفراد خلال أزمة كورونا الأخيرة جراء تواجد الرجل في المنزل في جو كوميدي ساخر.
وأشار إلى أنه ينتمي لمدرسة الكوميديا التي يقودها الزعيم عادل إمام.
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