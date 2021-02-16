أنا وبنات خالتي.. يوسف عويس يشارك في أول عمل مسرحي عن كورونا

انضم الفنان الشاب يوسف عويس، إلى أسرة مسرحية “أنا وبنات خالتي”، والمقرر بدء عرضها رسميًا أول شهر سبتمبر المقبل على المسرح العائم بالمنيل.

‎وقال عويس :"ينظر الأشخاص للمسرح علي أنه مكان للتسلية والإثارة والمتعة بواسطة مسرحية علي منصة المسرح،أما من يعملون في هذا المجال ينظرون لكلمة المسرح بمعني أشمل كتضافر جميع العناصر مع بعضها البعض للوصول إلى تجربة مسرحية جيدة،فالمسرح هو المكان الذى يجمع بين فنون عديدة:كالأدب والتصوير والموسيقي والرقص .

يوسف عويس ‎ممثل مسرح بدأ في التمثيل منذ عام 2019 ،كان يحب التمثيل من صغره وشارك في العديد من المسرحيات التي كانت تقام في مدرسته وساعدة في الوصول إلي حلمه الممثل رضا إدريس.

‎وأفاد يوسف أن من أعماله القادمة مسرحية "أنا وبنات خالتي" فأعلن انضمامه لأسرة المسرحية ، والتي من المقرر انطلاقها رسميًا أول شهر سبتمبر المقبل على المسرح العائم بالمنيل.

‎ويقول يوسف عويس في تصريحات صحفية: "إن المسرحية تدور في إطار كوميدي اجتماعي عن الخلافات الأسرية التي وقعت بين الأفراد خلال أزمة كورونا الأخيرة جراء تواجد الرجل في المنزل في جو كوميدي ساخر.

‎وأشار إلى أنه ينتمي لمدرسة الكوميديا التي يقودها الزعيم عادل إمام.