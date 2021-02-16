شاهد.. زوج بشرى يقدم مفاجأة في أول ظهور إعلامي لهما مع منى الشاذلي

يشهد برنامج "معكم من الشاذلي" مساء غد الأربعاء حلقة عن "عيد الحب" تتلقى خلالها الفنانة بشرى مفاجأة خاصة من زوجها سالم هيكل في أول "فالنتين داي" لهما عقب زواجهما وذلك علي فضائية cbc .

وتظهر بشرى إعلاميا للمرة الأولى بصحبة زوجها سالم هيكل الذي يكشف تفاصيل ارتباطهما، وقصة الحب التي استمرت قرابة 25 عاما.

وكشفت بشرى كواليس إعلان خطبتها على هيكل خلال مهرجان الجونة، وكيف ساهم زملائها في الوسط الفني بإعداد المفاجأة التي جهزها خطيبها لها وسط انشغالها بترتيبات المهرجان.

وفي الفقرة الثانية من الحلقة، تحاور الشاذلي، الباحثة الدكتورة فادية كمال اللبنانية السورية التي تعمل بكلية الطب بجامعة بنسلفانيا، والتي نشرت مؤخرا دراسة بدورية "ساينس ترانسيشنال ميديسن" والتي تعرض من خلالها ما يبدو إنه أمل جديد لمرضى تآكل الغضاريف، من خلال أحد الأدوية الشائعة لعلاج الاكتئاب.