أخبروني أنك رقم 1.. فنان عالمي يوجه رسالة لـ محمد رمضان "فيديو"

وجه النجم العالمى جيمي فوكس رسالة للفنان محمد رمضان عبر فيديو قال فيها: "محمد رمضان أنا جيمي فوكس أهلا بك عزيزي في عائلة بريفيه ريفيو.. لقد أخبروني أنك رقم 1 .. الفائز بالجائزة الأفريقية للنجم المفضل للجماهير في التصويت المقام لذلك مرحبًا بك في العائلة.. أتمنى أن التقي بك حتى نتمكن من الظهور للجماهير.. تهانيّ يا أخي أهلا بك".

ونشر الفنان محمد رمضان الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

واستكمل النجم محمد رمضان، تصوير مشاهد مسلسل الجديد «موسى»، على قدم وساق، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؛ تمهيدًا لمنافسة المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني، للعام الجاري 2021.

ويكثف محمد رمضان، من تصوير مشاهده، اليوم، وذلك بعد عودته من دبي في رحلة انتهت سريعًا.

يأتي ذلك بعدما انتهى محمد رمضان، من تصوير مشاهد مسلسل «موسى» في أسوان، وغادر إلى دبي في رحلة قصيرة استغرقت يومين.

يذكر أن مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.