أقام نادي سينما المرأة الذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب" بالهناجر بدار الأوبرا المصرية، عرضا لفيلم تستاهل ياقلبي، إخراج «لمياء إدريس».
وناقش الفيلم الناقد «الأمير أباظة» رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي في ندوة أدارها كل من الناقدة السينمائية «شاهندة محمد على» والناقد السينمائى "إسلام أحمد علي".
جدير بالذكر أن فيلم «تستاهل ياقلبي» حصل على جائزة أحسن فيلم قصير بمهرجان مالمو للسينما العربية لسنة ٢٠٢٠، كما حصل على تنويه خاص بمهرجان أسوان ٢٠٢٠.
وتدور قصة الفيلم حول الضغوط الاجتماعية التي تمر بها النساء غير المتزوجات اللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر، حيث تجري المخرجة البالغة من العمر 35 عاما مقابلات في رحلة بالسيارة تستغرق 30 دقيقة تقريبا مع نساء في منتصف الثلاثينات ويمثلن آراء اجتماعية مختلفة.
يذكر أن نادي سينما المرأة تقام مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أقصى درجات الأمن والسلامة الممكنة لكل المشاركين والضيوف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمير أباظة يناقش فيلم "تستاهل يا قلبي" بنادي سينما المرأة.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.