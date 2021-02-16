نشرة الفن.. أحمد الفيشاوي يتصدر تريند بـ نمبر 2.. موعد عرض الحلقة الأخيرة من في بيتنا روبوت

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:

تصدرت مجموعة من الفيديوهات الفنية قائمة الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب من أبرزها.

خضع الثنائي الشهير أنجين اكيورك وتوبا بويوكستون لجلسة تصوير رومانسية من أجل تصوير بوستر مسلسل "ابنة السفير".

انضم الفنان القدير رشوان توفيق، إلى جمعية أبناء فنانى مصر للثقافة والفنون، ووقع استمارة عضوية الجمعية، أمس، الاثنين، بمنزله.

ينتهي عرض مسلسل "في بيتنا روبوت" الأسبوع المقبل بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل وتصدره مؤشرات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.