نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:
تصدرت مجموعة من الفيديوهات الفنية قائمة الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب من أبرزها.
خضع الثنائي الشهير أنجين اكيورك وتوبا بويوكستون لجلسة تصوير رومانسية من أجل تصوير بوستر مسلسل "ابنة السفير".
انضم الفنان القدير رشوان توفيق، إلى جمعية أبناء فنانى مصر للثقافة والفنون، ووقع استمارة عضوية الجمعية، أمس، الاثنين، بمنزله.
ينتهي عرض مسلسل "في بيتنا روبوت" الأسبوع المقبل بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل وتصدره مؤشرات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة الفن.. أحمد الفيشاوي يتصدر تريند بـ نمبر 2.. موعد عرض الحلقة الأخيرة من في بيتنا روبوت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.