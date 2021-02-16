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ذمار.. إنطلاق المهرجان الثاني للقصة القصيرة

بدأت بمحافظة ذمار (وسط اليمن) اليوم فعاليات المهرجان الثاني للقصة القصيرة، ينظمه نادي القصة بمناسبة اليوم العالمي للقصة. ذمار.. إنطلاق المهرجان الثاني للقصة القصيرةبدأت بمحافظة ذمار (وسط اليمن) اليوم فعاليات المهرجان الثاني للقصة القصيرة، ينظمه نادي القصة بمناسبة اليوم العالمي للقصة. يشارك في المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام أدباء وكتّاب من المحافظة وخارجها. وفي افتتاح المهرجان بحضور عضو مجلس الشورى حسن عبدالرزاق ووكيل المحافظة محمد عبدالرزاق، أكد وكيل المحافظة عباس علي العمدي أهمية الأنشطة الثقافية والأعمال القصصية في تأصيل الهوية الإيمانية والتصدي للأفكار الهدامة والثقافات المغلوطة. ولفت إلى دور القصة القصيرة في توثيق جرائم العدوان والتعبير عن معاناة الشعب اليمني وما يتعرض له الوطن من عدوان. وأشار إلى أهمية تخصيص جائزة للأعمال القصصية الهادفة تعزيز عوامل الصمود وإبراز الملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات وترسيخ الهوية الإيمانية .. مؤكدا دعم السلطة المحلية للأنشطة الثقافية والقصصية وفقاً للإمكانيات المتاحة. فيما أشار مدير مكتب الثقافة محمد العومري إلى أهمية نجاح فعاليات المهرجان وتحقيق أهدافه الخاصة بالقصة القصيرة .. مشيدا بجهود نادي القصة بالمحافظة في تنظيم المهرجان. بدورها أوضحت رئيسة نادي القصة نبيهة محظور أن المهرجان يتضمن فعاليات وأوراق عمل والاحتفاء بالإصدار الأول للنادي الذي يضم مجموعة قصصية لـ٢٠ قاصاً، بالإضافة إلى تكريم الروائية والقاصة الدكتورة نادية الكوكباني. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشارت إلى أن المهرجان يهدف للإرتقاء بالمشهد الثقافي وسد الفجوة التي فرضتها الحرب على الوطن والتعريف بالقصة كفن أدبي وتبادل الأفكار بين المشاركين. -----



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