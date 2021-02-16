"وارنر ميوزيك" تستثمر في "روتانا للصوتيات والمرئيات".. تفاصيل

في اتفاقية تعد الأبرز والأهم موسيقيا على الصعيدين العالمي والعربي، أعلنت "وارنر ميوزيك غروب" “Warner Musicاليوم عن الاستثمار في رائدة الموسيقى العربية " روتانا للصوتيات والمرئيات " التابعة لمجموعة روتانا الاعلامية ، في صفقة من شأنها توسيع حضور "وارنر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد نموًا سريعًا، وتضع المكتبة الموسيقية العريقة لروتانا في متناول جمهور متعدد الثقافات.



وقد جاء الإعلان متزامنا مع الكشف عن عزم "أيه دي أيه وورلد وايد"، ذراع التوزيع الموسيقي التابعة لمجموعة "وارنر"، توزيع إصدارات "روتانا" عالميًا خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن خلال "يوتيوب" لتصل إلى كافة انحاء العالم، لاسيما وان المحتوى الموسيقى لروتانا يضم نخبة نجوم الغناء من كافة أنحاء العالم العربي، ومن ضمنهم: "فنان العرب" محمد عبده، عبد المجيد عبد الله، رابح صقر، راشد الماجد، عبد الله الرويشد، احلام، نوال الكويتية، نبيل شعيل، ماجد المهندس وغيرهم الكثير من نجوم الغناء الخليجي، اضافة الى عمرو دياب، واليسا، وتامر حسني، ونجوى كرم، وشيرين عبدالوهاب، واصالة، وأنغام، ووائل كفوري ونوال الزغبي، وعاصي الحلاني وصابر الرباعي، وغيرهم من النجوم من المحيط الى الخليج.

وتعود ملكية "روتانا للصوتيات والمرئيات" إلى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس الإدارة ، حيث تتبع لمجموعة روتانا الاعلامية التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيا" لها، وتتوزع فروعها في كل من: جدة، دبي ، الكويت، بيروت، والقاهرة.



تتمتع روتانا بتأثير كبير في عالم الموسيقى، فهي موطن الفنان الاسطورة "محمد عبده"، وتضم سبعة فنانين مدرجين ضمن قائمة "فوربس" لأفضل 10 مطربين عرب، والذين جاء اختيارهم على ضوء ما يتمتعون به من شعبية وانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، من ضمنهم النجم المصري عمرو دياب، الذي تحظى أغنياته بأكثر من مليار مشاهدة على "يوتيوب" ويمتلك في رصيده خمسة ألبومات ضمن قائمة أفضل عشرة ألبومات في مخطط بيلبورد العالمي للألبومات، فيما تم اختيار ملكة الاحساس اللبنانية اليسا ضمن قائمة "براند ووتش" لأكثر 50 شخصية مؤثرة على "تويتر" وذلك الى جانب أسماء عالمية مثل ليدي جاجا وسلينا غوميز.



وفي سياق تعليقه على هذه المناسبة، قال سيمون روبسون، رئيس "وارنر ميوزك غروب": "تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق الأكثر ديناميكية ثقافية في العالم اليوم، وتتميز بمشهدها الموسيقي المزدهر والنمو الهائل في الاستهلاك. ويسرنا الانضمام إلى روتانا، والتي تتمتع بحضور قوي ومؤثر في السوق تعكس قائمتها الاستثنائية من الرموز الغنائية والمواهب المتميزة. ونحن متفائلون بهذه الفرصة التي تتيح لنا توسيع تواجدنا في المنطقة وتقديم مطربي روتانا الرائعين إلى الجمهور في العالم".



من جانبه، امتدح سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" بالاتفاقية، قائلا : "هذه الاتفاقية لن تنسى، ونحن في روتانا سعداء بهذه الشراكة التي ستُسهم في تسهيل وصول "وارنر ميوزك" إلى صناعة الموسيقى والجماهير الغفيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمساهمة بتحقيق هدف انتشار وتوسع روتانا في العالم، ومن شأن هذه الشراكة تعزيز تبادل الموسيقى والأفكار، والعمل على انتشار الفنانين المحليين ودعم تواجدهم في المحافل العالمية، وأود التوجه بالتهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا الاعلامية القابضة، على هذه الشراكة النوعية التي تعود بالفائدة على الطرفين، وتنسجم مع رؤية المملكة 2030 في مواكبة التغييرات العالمية، بما في ذلك التطور في مجال الترفيه والموسيقى الرقمية".



ويعود تاريخ تأسيس "روتانا للصوتيات والمرئيات" والتي تعتبر أكبر شركة إنتاج موسيقي في العالم العربي إلى عام 1993، وتمتلك روتانا أكبر مكتبة موسيقية عربية في العالم، لتصبح رائدة الإنتاج والتوزيع الغنائي والموسيقي، اضافة لنشاطها في اقامة الحفلات والمناسبات، وتقديم المحتوى الغنائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، ويعمل فريق إدارة الفنانين بالتخطيط والتنسيق مع فناني روتانا على الإنتاج الموسيقي، وإدارة حقوق النشر، وإقامة الفعاليات التي تلبي مستجدات المتغيرات في صناعة الموسيقى.



وكانت "وارنر" قد أطلقت شركة وارنر ميوزك الشرق الأوسط في العام 2018، لتغطي 17 سوقًا في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويُتوقع أن تشهد سوق الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تمتلك كثافة سكانية تقارب نصف مليار نسمة، نموًا كبيرًا مع مواصلة المنطقة تحسين سرعات الإنترنت وتغلغل الهواتف الذكية، والتي تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية فقط.