"وارنر ميوزيك" تستثمر في "روتانا للصوتيات والمرئيات".. تفاصيل

في اتفاقية تعد الأبرز والأهم موسيقيا على الصعيدين العالمي والعربي، أعلنت "وارنر ميوزيك غروب" “Warner Musicاليوم عن الاستثمار في رائدة الموسيقى العربية " روتانا للصوتيات والمرئيات " التابعة لمجموعة روتانا الاعلامية ، في صفقة من شأنها توسيع حضور "وارنر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد نموًا سريعًا، وتضع المكتبة الموسيقية العريقة لروتانا في متناول جمهور متعدد الثقافات.
وقد جاء الإعلان متزامنا مع الكشف عن عزم "أيه دي أيه وورلد وايد"، ذراع التوزيع الموسيقي التابعة لمجموعة "وارنر"، توزيع إصدارات "روتانا" عالميًا خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن خلال "يوتيوب" لتصل إلى كافة انحاء العالم، لاسيما وان المحتوى الموسيقى لروتانا يضم نخبة نجوم الغناء من كافة أنحاء العالم العربي، ومن ضمنهم: "فنان العرب" محمد عبده، عبد المجيد عبد الله، رابح صقر، راشد الماجد، عبد الله الرويشد، احلام، نوال الكويتية، نبيل شعيل، ماجد المهندس وغيرهم الكثير من نجوم الغناء الخليجي، اضافة الى عمرو دياب، واليسا، وتامر حسني، ونجوى كرم، وشيرين عبدالوهاب، واصالة، وأنغام، ووائل كفوري ونوال الزغبي، وعاصي الحلاني وصابر الرباعي، وغيرهم من النجوم من المحيط الى الخليج.
وتعود ملكية "روتانا للصوتيات والمرئيات" إلى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس الإدارة ، حيث تتبع لمجموعة روتانا الاعلامية التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيا" لها، وتتوزع فروعها في كل من: جدة، دبي ، الكويت، بيروت، والقاهرة.
تتمتع روتانا بتأثير كبير في عالم الموسيقى، فهي موطن الفنان الاسطورة "محمد عبده"، وتضم سبعة فنانين مدرجين ضمن قائمة "فوربس" لأفضل 10 مطربين عرب، والذين جاء اختيارهم على ضوء ما يتمتعون به من شعبية وانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي، من ضمنهم النجم المصري عمرو دياب، الذي تحظى أغنياته بأكثر من مليار مشاهدة على "يوتيوب" ويمتلك في رصيده خمسة ألبومات ضمن قائمة أفضل عشرة ألبومات في مخطط بيلبورد العالمي للألبومات، فيما تم اختيار ملكة الاحساس اللبنانية اليسا ضمن قائمة "براند ووتش" لأكثر 50 شخصية مؤثرة على "تويتر" وذلك الى جانب أسماء عالمية مثل ليدي جاجا وسلينا غوميز.
وفي سياق تعليقه على هذه المناسبة، قال سيمون روبسون، رئيس "وارنر ميوزك غروب": "تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق الأكثر ديناميكية ثقافية في العالم اليوم، وتتميز بمشهدها الموسيقي المزدهر والنمو الهائل في الاستهلاك. ويسرنا الانضمام إلى روتانا، والتي تتمتع بحضور قوي ومؤثر في السوق تعكس قائمتها الاستثنائية من الرموز الغنائية والمواهب المتميزة. ونحن متفائلون بهذه الفرصة التي تتيح لنا توسيع تواجدنا في المنطقة وتقديم مطربي روتانا الرائعين إلى الجمهور في العالم".
من جانبه، امتدح سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" بالاتفاقية، قائلا : "هذه الاتفاقية لن تنسى، ونحن في روتانا سعداء بهذه الشراكة التي ستُسهم في تسهيل وصول "وارنر ميوزك" إلى صناعة الموسيقى والجماهير الغفيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمساهمة بتحقيق هدف انتشار وتوسع روتانا في العالم، ومن شأن هذه الشراكة تعزيز تبادل الموسيقى والأفكار، والعمل على انتشار الفنانين المحليين ودعم تواجدهم في المحافل العالمية، وأود التوجه بالتهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا الاعلامية القابضة، على هذه الشراكة النوعية التي تعود بالفائدة على الطرفين، وتنسجم مع رؤية المملكة 2030 في مواكبة التغييرات العالمية، بما في ذلك التطور في مجال الترفيه والموسيقى الرقمية".
ويعود تاريخ تأسيس "روتانا للصوتيات والمرئيات" والتي تعتبر أكبر شركة إنتاج موسيقي في العالم العربي إلى عام 1993، وتمتلك روتانا أكبر مكتبة موسيقية عربية في العالم، لتصبح رائدة الإنتاج والتوزيع الغنائي والموسيقي، اضافة لنشاطها في اقامة الحفلات والمناسبات، وتقديم المحتوى الغنائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، ويعمل فريق إدارة الفنانين بالتخطيط والتنسيق مع فناني روتانا على الإنتاج الموسيقي، وإدارة حقوق النشر، وإقامة الفعاليات التي تلبي مستجدات المتغيرات في صناعة الموسيقى.
وكانت "وارنر" قد أطلقت شركة وارنر ميوزك الشرق الأوسط في العام 2018، لتغطي 17 سوقًا في كافة أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويُتوقع أن تشهد سوق الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تمتلك كثافة سكانية تقارب نصف مليار نسمة، نموًا كبيرًا مع مواصلة المنطقة تحسين سرعات الإنترنت وتغلغل الهواتف الذكية، والتي تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية فقط.
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