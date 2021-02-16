شاهد .. رشا مهدى بـ إطلالة شتوية للوقاية من موجة الصقيع

شاركت الفنانة رشا مهدي، متابعيها بـ صورتين لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت رشا مهدى على الصور، ساخرة من موجة السقيع التي يشهدها الطقس خلال الساعات الماضية، قائلة: " خير هو كدا ممكن نلبس الشتوي اللي في الدولاب ". يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب"، الذى يعرض على شاشة قناة "الحياة". مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.

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