الإيطالية سيلفيا فيرارا : أولى الكتابات على مرّ التاريخ قد تكون ظهرت في إفريقيا

باريس- العمانية:

قالت الباحثة الإيطالية (سيلفيا فيرارا)، إنّ أولى الكتابات على مرّ التاريخ قد تكون ظهرت في إفريقيا. وكشفت الباحثة المسؤولة عن البرنامج الأوروبي للأبحاث المخصص لاختراعات الكتابة، عن هذا الرأي في كتاب صدرت نسخته الفرنسية تحت عنوان (القصة الرائعة لاختراع الكتابة). وأضافت المؤلفة أنّ أنظمة كتابة عدة ظهرت في حقب زمنية مختلفة وفي مواضع مختلفة من العالم ليست مرتبطة ببعضها بعضًا، موضحة أنّ الكتابة اختُرعت مرات عدة، من وادي السند إلى جزيرة (إستر) مرورًا بقبرص. غير أنّها أكّدت أنّ الاختراع الأول قد يكون حصل في منطقة واقعة بين دولتي السودان ومصر الحاليتين. وهكذا تقول (سيلفيا فيرارا)، فإنّ إفريقيا قد تكون أول قارة دخلت التاريخ، وقبل أوروبا

التي اختُرعت فيها الكتابة للمرة الأولى في جزيرة (كريت) أثناء الألفية الثالثة قبل الميلاد، وبعبارة أخرى في الفترة التي ظهرت فيها في الصين أو أميركا الوسطى، ولكن بعد مئات السنين من الهيروغليفية والكتابة المسمارية الأولية لبلاد ما بين النهرين.

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