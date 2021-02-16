محاضرة حول القيادة وأثرها في تحقيق الأهداف الشخصية والمؤسسية في جامعة السلطان قابوس

مسقط -الوطن:

ضمن سلسلة فعاليات الموسم الثقافي لفصل الربيع 2021 نظمت كلية الآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة السلطان قابوس امس الثلاثاء محاضرة (القيادة في بيئات العمل وأثرها في تحقيق الأهداف الشخصية والمؤسسية)، قدمها المكرم الدكتور درويش بن سيف المحاربي عضو مجلس الدولة وأدار المحاضرة الدكتور سالم بن سعيد العبري مساعد العميد للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك عبر منصة (زووم).

أشار المحاضر في بداية محاضرته إلى أن القيادة ليست رغبة وقدرة وإنما هي جزء من العملية البشرية منذ بدء الخليقة. وعند التحدث عن القيادة دائما ما يتبادر إلى الذهن ما يتعلق بإيجابيات القيادة وما يحيط بها من عوامل وأساليب جاذبة ومغرية ومهمة، لكن القائد المؤثر هو من ينظر إلى القيادة على حقيقتها.

وعن نجاح القيادة أوضح الدكتور المحاربي أن هناك الكثير من سوء التركيز في أهمية القيادة ويتمثل ذلك في التفريق بين القيادة كمصطلح والقيادة كفعل، فالقيادة لا تعني شيئا جيدا ولاتعني شيئا سيئا، وإنما تعني وضعية إدارية مؤسسية إما أنها ترتبط بمنظومة السلطة ومنظومة الأوامر وإما ترتبط بمنظومة قيادة الآخرين والتأثير عليهم لكي يستطيعوا تأدية مهامهم الوظيفية على أكمل وجه.

وفيما يتعلق ببيئات العمل وتأثيرها على القادة والأشخاص وتحقيق أهدافهم المؤسسية، أضاف الدكتور المحاربي أنه (لابد أن تكون هناك نقطة التقاء إلزامية لتحقيق الأهداف، فالموظف له طموحه وأهدافه وعالمه في منظومة المؤسسة، وكذلك المؤسسة لها طموحها وإمكانياتها وأطرها، فكلما كانت نقطة الالتقاء أكبر كان تحقيق الأهداف والرضا داخل المؤسسة أكبر وأكثر نجاحا).

كما تطرق إلى أهم الأمور التي تجب مراعاتها في موضوع القيادة، وهو أنه يجب أن يفهم القادة في أي مرحلة هُم في مؤسساتهم؛ حتى يستطيعوا فهم المؤسسة والموظفين ويعينوهم على الرقي في فكرهم وإعانتهم وتحفيزهم في نطاق عملهم لما يحقق غاية المؤسسة. وهناك بعض الأخطاء التي تقع في المؤسسات، منها: في بعض الأحيان يزج بالمؤسسة إلى السرعة في تنفيذ بعض الأعمال والمؤسسة والموظفون يكونون غير مستعدين مما يؤدي إلى أخطاء وتبعات غير محمودة.

الجدير بالذكر أن الموسم الثقافي لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية في نسخته الحالية، يستمر حتى الخامس من إبريل المقبل.