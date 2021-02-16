بعد غياب ٥ سنين عن الساحة الفنية طرح المطرب والملحن هشام شوقي فيديو كليب لأول أغانيه في ٢٠٢١ وتحمل اسم ( ترجع لمين ) و تم عرضها على صفحاته الرسمية وقناته الخاصه على " يوتيوب " الأغنية من ألحانه ومن كلمات الشاعر محمود عبدالله وتوزيع نور وجيتار أحمد حسين وصولو الكمان سعيد كمال، وتم تسجيل الأغنية مع مهندس الصوت خالد سند.
وتقول كلمات أغنية " ترجع لمين " لهشام شوقي:
" ترجع لمين .. ترجع لإيه .. احساسي بيك مش هتلاقيه .. ولا فالخيال همسك ايديك .. ولا في مجال لرجوعي ليك ... تندم تموت .. مايخصنيش أصلك بقيت .. ماتهمنيش "
الكليب من تصوير واخراج النوفل.
وصرّح الفنان هشام شوقي بأنه يضع اللمسات الأخيرة على أغنيته الثانيه في ٢٠٢١ "جيت بنفسي" والتي من المفترض أن يتم طرحها قريبا.
وكان الفنان هشام شوقي قد أطلق " كوڤر " للفنان عمرو دياب في ابريل ٢٠٢٠ حيث جمع فيها عدد من أغاني عمرو دياب، وتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي وحققت نجاح كبير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام شوقي يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "ترجع لمين" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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