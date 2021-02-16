شاهد.. أحدث ظهور للإعلامية إسعاد يونس على انستجرام

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :
عسولة - مشاء الله - ربنا يحفظك
و يذكرؤ ان حمست الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، جمهورها بإعلان طرح عدد من أفلامها على منصة "نتفليكس"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وكتبت إسعاد يونس، "مجموعة من أفلامي قريبًا على نيتفليكس، هتتفرجوا على ايه الأول؟".
وتفاعل معها عدد كبير من محبيها وجمهورها على السوشيال ميديا، وأعرب المشاركين في التعليقات عن سعادتهم بالفكرة.
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