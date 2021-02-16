شاهد.. أحدث ظهور للإعلامية إسعاد يونس على انستجرام

عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الاعلامية اسعاد يونس صورتين لها

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

عسولة - مشاء الله - ربنا يحفظك

و يذكرؤ ان حمست الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، جمهورها بإعلان طرح عدد من أفلامها على منصة "نتفليكس"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت إسعاد يونس، "‎مجموعة من أفلامي قريبًا على نيتفليكس، ‎هتتفرجوا على ايه الأول؟".

وتفاعل معها عدد كبير من محبيها وجمهورها على السوشيال ميديا، وأعرب المشاركين في التعليقات عن سعادتهم بالفكرة.