فلوة تتزوج من جمعان أخيرًا في "عندما يكتمل القمر 2" والكشف عن صور جديدة من الكواليس

"عندما يكتمل القمر 2" مع عرض كل حلقة منه عبر منصة شاهد، يصبح حديث الجمهور بسبب أحداثه المشوقة والمفاجآت التي تسيطر على كل حلقة، وأداء أبطاله.

زواج فلوة من جمعان في "عندما يكتمل القمر 2"

ومع عرض أحدث حلقات الموسم الثاني من المسلسل السعودي الشهير "عندما يكتمل القمر" بالأمس، بات المسلسل متصدرًا قائمة الأكثر بحثًا على جوجل، حيث دارت أهم أحداث الحلقة الـ19، حول زواج الجنية فلوة "ريم عبد الله" من جمعان "فيصل العميري" بعد أن سرقت جسد الدكتورة أمل دون أن يعلم أحد حتى الآن.

وخلال الزفاف قررت فلوة الهروب من جسد الدكتورة أمل للذهاب إلى جمعان والرقص معه، دون أن يراها أحد.

فلوة تهدد نون بسبب جمعان

وقبلها كانت نون قد قررت تهديد جمعان بسبب قصة حبه مع فلوة وحاولت السيطرة عليه وحبسه، فيما حدثت المواجهة بين فلوة ونون بعد ذلك وحذرت فلوة نون بالابتعاد عن جمعان خاصة وأنها تعرف ما الذي يمكنها فعله بها وكيفية الانتقام منها.

أما صاد فما زال يريد تحرير ابنه ولا يوجد سبيل أمامه إلا أن يتم فتح الكنز من قبل جمعان، ولاقت أحداث الحلقة تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور الذين باتوا يشاركون بعض اللقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صور جديدة من كواليس "عندما يكتمل القمر"

في السياق نفسه، كشفت منصة شاهد على انستجرام، عن صور جديدة من كواليس "عندما يكتمل القمر" في موسمه الثاني، وظهر فيها أبطال العمل وهم يتحضرون لأداء بعض من مشاهدهم الصعبة، ونالت الصور إعجاب المتابعين وإشادات كبيرة من قبل جمهور المسلسل الجديد بأداء أبطال العمل.

"عندما يتكمل القمر2" بدأ عرض موسمه الثاني في يوم 16 يناير عن منصة "شاهد" بينما بدأ العرض على قناة "MBC" يوم 17 يناير، وحظى المسلسل بنجاح كبير منذ بداية عرض حلقته الأولى، فالمسلسل الذي تدور قصته حول البحث عن أحد كنوز الجن المدفونة، والذي أصبح الجميع يدرك أن هذا الكنز لا يمكن أن يصل إليه أي شخص بسهولة، لكن هناك جمعان الشخص الذي استطاع أن يتواصل مع الجن وبنى علاقة قوية معهم خلال الموسم الأول، لكنه في الموسم الثاني يرغب في الابتعاد وأن يعود إلى حياته الطبيعية.

ويعرض مسلسل "عندما يكتمل القمر"، يوميا من الأحد إلى الأربعاء على منصة "شاهد" وقناة "MBC"، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم السعودية منهم الفنان فيصل العميري، وريم عبد الله، وميلا الزهراني، وميسون الرويلي، وأحمد الرشيد، ومحمد الطويان، والعمل من تأليف علاء حمزة، وإخراج عمر الديني، وقد عرض الموسم الأول من المسلسل في عام 2019 وحقق نجاحا ملحوظا وقت عرضه وتصدرت أخباره محركات البحث.