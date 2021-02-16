بالصور .. نانسي عجرم في دبي وتستعد لهذه النشاطات

النجمة اللبنانية نانسي عجرم تتواجد حالياً في دبي برفقة زوجها الطبيب فادي الهاشم ومدير أعمالها حيث تستعد لعدة نشاطات هناك وفق ما تداولته حسابات الفانز الخاصة لها عبر انستغرام، كاشفين عن مجموعة فيديوات وصور لها في عشاء عمل في احد مطاعم دبي.

نانسي عجرم على مائدة العشاء في دبي

تناقل جمهور النجمة اللبنانية نانسي عجرم لقطة لها خلال تواجدها في أحد مطاعم دبي برفقة المنتج اللبناني يوسف حرب و المدير التنفيذي لفندق "بلاتزو فرساتشي دبي" ومؤسس شركة "بلاتزو للضيافة"، منذر درويش، الى جانب البلوغر العراقية جوانا حيث بدا الجميع مجمتعين على مائدة العشاء.

كما ظهرت نانسي عجرم بلقطات أخرى بمقطع فيديو وهي تستمع بتحضيرات الطعام وترحيب القائمين على المطعم بها مع ضيوفها، بينما كانت متواجدة احدى فرق "الدبكة" لإضفاء الأجواء المميزة على السهرة.

وترددت المعلومات بأن سبب تواجد نانسي عجرم في دبي تلبية لدعوة يوسف حرب لإفتتاح احدى المولات الكبرى في دبي، كما تستعد نانسي عجرم لتسجيل أغنية هناك باللهجة الخليجية بإشراف مدير أعمالها جيجي لامارا.

أعمال نانسي عجرم في 2021

الى ذلك ينتظر جمهور نانسي عجرم طرح أعمالها الجديدة في 2021، والذي بدأته بحفل أونلاين في رأس السنة من القاهرة بعد فترة من التوقف، وتألقت نانسي بالحفل ونشرت عدة صور من كواليسه، ومن المتوقع ان تطرح نانسي عجرم أغنية جديدة في الفترة المقبلة، في حين لم تكشف مصير ألبومها الجديد والذي أعلنت عن عملها به منذ العام الماضي، والذي طرحت به عدة أغاني منفردة أبرزها أغنية "قلبي يا قلبي".

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "ليا"

وفي بداية فبراير الجاري، احتفلت نانسي بعيد ميلاد ابنتها "ليا"، وظهرت الصغيرة وهي ترقص وتحتفل بطفولية وعفوية برفقة شقيقاتها، وخطفت القلوب ببراءتها واحتفالها المبهج بعيد ميلادها، وظهرت نانسي عجرم مع بناتها الثلاثة بزي موحد في احتفال عيد ميلاد، وخطفن الأنظار أيضاً أثناء مشاركتهن ليا رقصها واحتفالها بهذه المناسبة حيث نشرت الفنانة اللبنانية مجموعة صور ومقطع فيديو من اجواء المناسبة السعيدة، بينما التزمت في الفترة السابقة بالحجر المنزلي مع زوجها وبناتها في منزلها في لبنان.