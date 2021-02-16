رسالة النجم العالمي جيمي فوكس لـ محمد رمضان تثير ضجة .. بالفيديو

محمد رمضان واصل خطف أنظار الجمهور بمقطع فيديو شاركه عبر انستجرام ظهر فيه النجم العالمي جيمي فوكس وهو يوجه رسالة للفنان المصري ويشيد به.

رسالة بالفيديو من جيمي فوكس لمحمد رمضان

محمد رمضان كان قد انضم مؤخرًا لإحدى الشركات العالمية من أجل إطلاق خط إنتاج نظارات خاص به، وهي نفس الشركة التي يتعاون معها النجم العالمي جيمي فوكس، حيث حرص الأخير على الترحيب بالفنان المصري، في الفيديو الذي شاركه رمضان عبر حسابه اليوم الثلاثاء.

وقال جيمي فوكس في الفيديو: "محمد رمضان أنا جيمي فوكس.. أهلًا بك عزيزي في العائلة.. لقد علمت وأخبروني أنك رقم واحد، الفائز بالجائزة الإفريقية للنجم المفضل للجماهير في التصويت المقام لذلك".

جيمي فوكس يتمنى مقابلة محمد رمضان

وأضاف جيمي فوكس: "لذلك مرحبًا بك في العائلة، إنها عائلة جميلة.. وأتمنى أن ألتقي بك حتى نتمكن من الظهور للجماهير، تهانينا أخي وأهلًا بك"، ولم يعلق محمد رمضان على الفيديو سوى برسوم تعبيرية عبر من خلالها عن تقديره لما قاله جيمي فوكس عنه.

ولاقى محمد رمضان تفاعل قطاع كبير من متابعيه الذين اعتبروا أن رسالة النجم الأمريكي بمثابة شهادة نجاح له، وخطوة للوصول إلى العالمية، فيما اعتبر البعض أن توقيت نشر الممثل المصري للفيديو بمثابة رد على أغنية أحمد الفيشاوي الجديدة "نمبر 2" التي طرحها مؤخرًا وجاءت للرد على رمضان الذي سخر من فكرة الأغنية عندما أعلن الفيشاوي عن تفاصيلها لأول مرة في العام الماضي.

محمد رمضان ومسلسل "موسى"

في سياق آخر يواصل محمد رمضان حاليًا تصوير مسلسله الجديد "موسى" والذي ينافس به فى موسم رمضان المقبل ويشارك في بطولته كل من سمية الخشاب وعبير صبري ورياض الخولي وسيد رجب وصبري فواز ومنذر رياحنة وهبة مجدي وفريدة سيف النصر وعارفة عبد الرسول وغيرهم وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وكان الفنان المصري قد نشر مؤخرًا البرومو القصير الأول لمسلسله الجديد وشوق الجمهور للعمل من خلال المقطع الدعائي الذي طرحه، والذي ظهر به بالزي الصعيدي، وكشف ملامح شخصيته وكذلك ملامح المسلسل، والذي يدور في فترة الاحتلال البريطاني لمصر، حيث يشكل محمد رمضان مجموعة لمقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات ضدهم في الصعيد بمصر.