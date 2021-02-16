الأزمات الصحية تطارد النجوم ..المخرج رائد لبيب يعلن اصابته بالسرطان وأمل حجازي تنتصر على "كورونا"

الأزمات الصحية طاردت النجوم في الأيام الأخيرة حيث أعلن المخرج المصري رائد لبيب بالسرطان عن خبر محزن للجمهور كاشفا عن اصابته بمرض السرطان، فيما خضع الفنان العراقي محمود ابو العباس لعملية جراحية عاجلة، بينما تعافت كل من فريدة سيف النصر من أزمتها الصحية وأعلنت امل حجازي انتصارها مع عائلتها على فيروس كورونا.

تابعوا معنا آخر المستجدات الصحية لعدد من المشاهير خلال الأيام الماضية:

إصابة المخرج المصري رائد لبيب بالسرطان

المخرج المصري رائد لبيب أعلن خبرا حزينا لجمهوره عبر حسابه على فيسبوك كاشفاً عن إصابته بمرض السرطان حيث كتب: "أنا جالي سرطان" من دون أن يوضح تفاصيل أكثر عن مرضه.

وتفاعل الجمهور مع منشور رائد لبيب الى جانب عدد من الفنانين أبرزهم فيصل خورشيد، وفاء صادق، شريف نجم، أحمد حلاوة الذين تمنوا له الشفاه العاجل.

رائد لبيب من المخرجين المخضرمين واشتهر بإخراجه برامج المقالب الكوميدية التي حققت نجاحا كبيرا، فيما كان قد بدأ مسيرته الفنية في أواخر السبعينات من خلال مشاركته كمخرج مساعد في العديد من الأعمال، بينما كانت أول أعماله كمخرج العام 1984 من خلال مسلسل "دموع الشموع"، لتتوالى بعدها أعماله، من أبرزها "هند والدكتور نعمان" و"نص أنا نص هو"، وكان آخر أعمال رائد لبيب مسلسل "الأستاذ بلبل وحرمه" بطولة فتحي عبدالوهاب، ورانيا فريد شوقي، أحمد رفعت، هبة عبدالغني، وعرض العمل عام 2016.

محمود ابو العباس يخضع لعملية جراحية

الفنان العراقي محمود ابو العباس خضع قبل يومين لعملية جراحية في الغدة الدرقية في احدى مستشفيات بغداد وقام نقيب الفنانين الدكتور جبار جودي بزيارة الفنان والإطمئنان على صحته والدعاء له بالشفاء سريعاً والصحة الدائمة.

أمل حجازي تنتصر على فيروس كورونا

الفنانة اللبنانية المعتزلة ​أمل حجازي​ أعلنت شفاءها من فيروس كورونا إلى جانب زوجها وأولادها حيث نشرت على صفحتها على فيسبوك صورة لها وهي خارج المنزل وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "اول يوم بعد الحجر وبعد شفائي انا وزوجي واولادي من كورونا بفضل رب العالمين ..الله يبعد الامراض وكل شر عنكم جميعاً.. بحبكم".

وفاة زوجة المايسترو صلاح غباشي

فجع المايسترو صلاح غباشي، قائد فرقة عبدالحليم نويرة الموسيقية، بوفاة زوجته إثر إصابتها بفيروس كورونا وفق ما أعلنت الفنانة رحاب عمر عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وكتبت "البقاء لله وحده، توفيت إلى رحمة الله، مدام حنان حرم المايسترو صلاح غباشي".

فريدة سيف النصر وتطورات حالتها الصحية

الفنانة المصرية فريدة سيف النصر طمأنت الجمهور عن حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة خلال الفترة الأخيرة عانت فيها من صعوبة في التنفس حيث كتبت : "الحمد لله أزمة تنفس بلا أسباب والله العظيم عدت قسما بالله"".

وكانت فريدة عبرت عن حزنها لعدم قدرتها على الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر مرجعة السبب الى حسد احداهن لها حيث قالت في تدوينتها : "بقالي 4 أيام ما أصليش الفجر ولا أقرأ قرآنه الله يسامحها اللي قالت لي يا بختك بتصحي للفجر لوحدك. أنا حلفت ما أنا نايمة وهاقاوم يارب قويني"، ثم ألحقت تدوينتها بمنشور آخر اكدت فيه تعافيها كتبت :"انتصرت بفضل الله ونافست الحسد وقهرته وهاقرأ عني ما نمت هاننام كتير لو قريتي البوست ارحميني والله برضه يسامحك.. الأذان".

تطورات الحالة الصحية لديانا حداد

الفنانة اللبنانية ديانا حداد كشفت من جهتها يوم امس عن تطورات حالتها الصحية، عقب خضوعها لعملية جراحية في المعدة فطمأنت الجمهور عبر مقطع فيديو بأنها خرجت من المستشفى وهي بخير.

وقالت في الفيديو لها عبر: "إن شاء الله تكونوا بخير وأهم شيء الصحة، وكان والدي دايما يقولي إذا راحت الصحة راحت كل شيء، في كل الأحوال حبيت أشكر كل الناس اللي سألوا واهتموا وأرسلوا الماسدجات وجمهوري الغالي وسؤالكم ومحبتكم الكبيرة".

وأضافت: "سامحوني ما رديت على حد امبارح.. حبيت أطمنكم إني الحمد الله طلعت من المستشفى بعد ما أجريت عملية صغيرة وعدت على خير الحمد الله.. شكرا لكل من سألوا واهتموا وربنا ما يحرمني من محبتكم أبدا".