مى عمر تكشف أسرار "لؤلؤ" مع منى الشاذلي

تحل الفنانة مي عمر ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، للحديث عن كواليس واسرار مسلسل لؤلؤ، وتصاحبها الفنانة هدير عبد الناصر.



مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.



وشهدت احداث الحلقة الجديدة من مسلسل لؤلؤ، أن مي عمر هي من اتفقت مع مدير اعمالها مجدي " ادوارد" على قتلها بطريقة معينة بعدما شاهدا سويا فيديو لكيفية طعنها بطريقة لا تودي بحياتها.



واتضح ان سبب مجازفة لؤلؤ بحياتها انها تريد ان توقع بين طارق " احمد زاهر" و "بدر " الشرنوبي" وصديقتها الخائنة مروة " هدير عبد الناصر" بينما طلبت من بدر ان يتخلص من الشخص الذي قتلها.



كما تكشف الاحداث ان لؤلؤ اتفقت مع والدها لكي يقوم بايقاع نجلاء بدر وهيدي كرم في فخ بتسجيل مكالمات لهما تثبت انهما اتفقا معه على ان يقتل لؤلؤ.