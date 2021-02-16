أنغام والكينج وتامر حسني يشيدون بعودة محمد ثروت بأغنية «يا مستعجل فراقي»

ردود فعل إيجابية موسعة تلقاها الفنان القدير محمد ثروت، عن أغنيته الجديدة "يا مستعجل فراقي"، التي تصدرت الترند في مصر لعدة أيام على مواقع التواصل.

وحصد "ثروت"، نصيب الأسد من إعجاب الفنانين والنجوم في مجال الغناء والتمثيل، ممن حرصوا على الإشادة بعودة صوت مصر بعد غياب سنوات بأغنية نالت إعجاب الجمهور والمجال الفني.

من جانبه، حرص الكينج محمد منير، على توجيه التهنئة المباشرة لثروت، قائلًا "محمد ثروت أحلى وأهم صوت في مصر"، في لافتة خطفت قلوب الجمهور المصري والعربي، نظرًا لكونهما من قامات الفن المصري الأصيل، وكلاهما يحمل ثقًلا من التاريخ الفني الحافل بأعمالهما الغنائية والفنية.

أما نجم الجيل تامر حسني، فاختار توجيه رسالة مباشرة لمحمد ثروت، عبر عدة منشورات، منوها بإعجابه الشديد بالأغنية الجديدة وحماسه لعودة صوت مصر، قائلا "صوتك فعلا كان واحشنا، الأغنية رائعة، مليون مبروك لأستاذنا النجم الكبير محمد ثروت"، كما وجه التحية لصديقه الملحن محمد رحيم الذي شارك في عمل الأغنية، بقوله "مليون مبروك لحبيب قلبي وصديق العمر الموسيقار محمد رحيم".

كما عبرت النجمة أنغام عن حبها الكبير للعمل الجديد مشيدة بصوت مصر وعودته، وأثنت هي الأخرى على ألحان صديقها رحيم، قائلة: "الله الله إيه الجمال والروعة دي يا بختك يا رحيم لحنت للصوت العظيم استاذنا محمد ثروت"، بينما قال المطرب أحمد سعد "الله على إحساسك يا أستاذ، وألف مبروك لعودة صوت مصر".

وحرص الشاعر أمير طعيمة على توجيه التهنئة لفريق عمل الأغنية الشاعر تامر حسين والملحن محمد رحيم، قائلا: "يا جمالكم كلكم وعودة تفرحنا كلنا لفنان كبير بحجم النجم محمد ثروت"، كما هنأه المطرب هيثم شاكر، معبرا عن اشتياق الجمهور لصوته قائلا "وحشنا صوتك يا أستاذ"،، واتبعه توليفة من المطربين، ممن لم يجدوا الكلمات المناسبة لاختصار حبهم للعمل وسعادتهم بعودة صوت مصر، واكتفوا بإعادة نشر فيديو كليب "يا مستعجل فراقي" عدة مرات للجمهور، مثل محمد الشرنوبي والمخرج حسام الحسيني ورنا سماحة وهايدي موسى ونور عبد السلام وعبد الرحمن رشدي وأبو.

في حين جسد المطرب مصطفى عاطف حبه للعمل، بمنشور طويل قال فيه "محمد ثروت راجع ينقل قصص ومواقف من حياتنا بصوته وإحساسه نعرف منها وبيها ازاي نتعامل مع بعض في اللقاء والفراق، وبيدينا نموذج ودرس لجيلنا، نموذج للفنان اللي حافظ على نفسه وصوته وإحساسه".

بينما وجهت المطربة مي فاروق في منشور مطول تحيتها لصوت مصر وفريق عمله، قائلة: "العظمة والجمال في أبهى صورهم، مبروك للغالي العزيز عليا جدا الموسيقار محمد رحيم والشاعر الممير تامر حسين، والأستاذ الفنان الكبير محمد ثروت"، كما أتبعها الفنان والمنشد محمود التهامي بمنشور أطول، مفاده "مش عارف أقول إيه في الفنان الكبير محمد ثروت، الصوت والشجن والإحساس العالي ده"، حارصا على تخصيص التحية لابنه الفنان أحمد ثروت، الذي تولى مهمة إخراج وإنتاج الكليب، قائلا "عاوز أشكرك يا أحمد إنك رجعت لينا الأب والعم الكبير الفنان الأصيل، مصر كلها بتشكرك على مجهودك".