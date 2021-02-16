اليوم .. “الفنان والمكان” جلسة عبر منصات بيت الزبير

مسقط -الوطن:

ضمن الندوات الافتراضية لمختبر الفنون تنظم مؤسسة بيت الزبير مساء اليوم جلسة افتراضية بعنوان (الفنان والمكان) بمشاركة رئيس جامعة الفنون الإبداعية الدكتور بشير مخول والفنان التشكيلي العماني عبدالناصر الصائغ.

وتأتي الجلسة التي ستديرها الدكتورة فخرية اليحيائية مشرفة مختبر الفنون ببيت الزبير لتسليط الضوء عن تأثير المكان في رؤية الفنان وكيف يمكن للفنان أن يستوحي الفن في أعماله الفنية من المكان نفسه. كما ستتطرق الجلسة إلى عرض نماذج من أماكن عُمانية وعالمية وُظِّف فيها الفن لمصلحة المكان.

يشار إلى أن مختبر الفنون قد أقام في وقت سابق جلسة بعنوان عزلة الفنان بالتزامن مع حالة الإغلاق التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا. وتبث جميع هذه الجلسات مباشرة عبر منصات بيت الزبير في مواقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب، فيسبوك، تويتر).

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